大人気のUMAがリアルなフィギュアになった！『UMA最強王図鑑フィギュア』発売!!!　 コンプリートBOXも登場！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、『UMA最強王図鑑フィギュア』を2025年7月3日（木）に発売いたしました。

未確認生物のバトル開幕!!!

大人気の『UMA最強王図鑑』からついにフィギュアが登場。ビッグフット、46-Bなど図鑑で活躍した、世界各地に伝わる未確認生物の猛者たちがリアルなフィギュアになって大暴れ！

NEWカラーが登場！

▲『UMA最強王図鑑フィギュア』

『UMA最強王図鑑フィギュア』は、フルカラーに加え、シリーズ初登場カラーとなる「キープレート」カラーが新しく仲間入りした。石造りの彫刻のような重量感を感じさせる超絶カッコいいカラーはコレクション必須！ スペシャルカラーは、ギラリと輝くメタリックカラーと、ブラックライトで怪しく光るUMAカラーの2種類。

シークレットも合わせて、全14種類のラインナップは、コンプリートしたくなること間違いなし！

コンプリートBOXも発売!!!

▲キープレートカラーが仲間入りしてますますパワーアップ！▲未確認生物がリアルなフィギュアに！▲全部集めたくなる！

今回はなんと、フルカラー、キープレート、シークレットの12種類をコンプリートできる『UMA最強王図鑑フィギュア コンプリートBOX』も発売!!!

コンプリートBOXは、ショップ学研＋（プラス）でしか手に入らない限定商品！ 今すぐアクセスしよう！

https://gakken-mall.jp/ec/plus/pro/disp/1/3100003267

購入できるのはショップ学研＋だけ！

▲12種類がこの一箱で手に入る。

『UMA最強王図鑑フィギュア コンプリートBOX』はショップ学研＋（プラス）のみでの限定販売商品！ 今すぐ下のURLにアクセスして手に入れよう！

https://gakken-mall.jp/ec/plus/pro/disp/1/3100003267

動画も見てね!!!

YouTubeでもカッコいいフィギュアを紹介！

https://youtu.be/n51BgY6PzbI

Qチャンネルのサトさん＆マーさんによる楽しい開封動画もチェック！

https://youtu.be/52Ek3NEKK30?si=A0MrfHh-1lN_Js-x

YouTubeチャンネル「学研ミリオンず【公式】」で「最強王図鑑」ニュースをチェック！

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https://www.youtube.com/@gakkenmillions

【商品概要】

■『UMA最強王図鑑フィギュア』

価格：770円（税込）

発売日：2025年7月3日（木）

判型：B6変

ISBN：978-4-05-750952-5

発行所：（株）Gakken

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1575095200(https://hon.gakken.jp/book/1575095200)

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4057509526/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4057509526/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18231297/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231297/)

■『UMA最強王図鑑フィギュア コンプリートBOX』

価格：9,702円（税込）

発売日：2025年7月1日（火）

商品コード：3100003267

発行所：（株）Gakken

【ご購入はコチラ】

・ショップ学研＋：https://gakken-mall.jp/ec/plus/pro/disp/1/3100003267(https://gakken-mall.jp/ec/plus/pro/disp/1/3100003267)

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10周年記念サイトも公開中！

https://gakken-ep.jp/extra/saikyooh_10th_anniv/(https://gakken-ep.jp/extra/saikyooh_10th_anniv/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開