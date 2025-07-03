アーティスト・れんやとRinta Iwasakiが 湘南ベルマーレフットサルクラブの公式アンバサダーに就任！
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）が運営するNii Music所属アーティスト・れんやと、Rinta Iwasakiがこのたび湘南ベルマーレフットサルクラブの公式アンバサダーに就任いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324231&id=bodyimage1】
＜アーティスト紹介＞
〇れんや
デビュー曲『餓鬼じゃん』で、独特のリリックと存在感が話題となり、若い世代を中心に注目を集める若手アーティスト。
【楽曲はこちら】
https://linkco.re/pdZ8b082
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324231&id=bodyimage2】
〇Rinta Iwasaki
Nii Music所属のアーティストとして今後の展開に期待が寄せられる次世代アーティスト。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324231&id=bodyimage3】
＜今後の主な活動予定＞
・FMおだわら「ラジオ週間 湘南ベルロック」パーソナリティ出演
湘南ベルマーレフットサルクラブと音楽・文化を融合させた番組で、クラブ情報の発信やベルロック情報などを通じて、地域とのつながりを深めていきます。
・ホームゲーム会場でのエントランスパフォーマンス
ホームゲーム開催時には、試合会場のエントランスでのエンタメブースにてパフォーマンスを展開し、スタジアムの雰囲気を盛り上げます。
音楽やエンタメを通じてクラブの魅力をより多くの人に届けていくことを目指し、すでにアンバサダーとして活動しているNii Entertainment所属モデル・江島柚希とともに、地域に寄り添いながら、湘南ベルマーレフットサルクラブを盛り上げてまいります。ぜひご注目ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324231&id=bodyimage4】
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
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＜アーティスト紹介＞
〇れんや
デビュー曲『餓鬼じゃん』で、独特のリリックと存在感が話題となり、若い世代を中心に注目を集める若手アーティスト。
【楽曲はこちら】
https://linkco.re/pdZ8b082
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324231&id=bodyimage2】
〇Rinta Iwasaki
Nii Music所属のアーティストとして今後の展開に期待が寄せられる次世代アーティスト。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324231&id=bodyimage3】
＜今後の主な活動予定＞
・FMおだわら「ラジオ週間 湘南ベルロック」パーソナリティ出演
湘南ベルマーレフットサルクラブと音楽・文化を融合させた番組で、クラブ情報の発信やベルロック情報などを通じて、地域とのつながりを深めていきます。
・ホームゲーム会場でのエントランスパフォーマンス
ホームゲーム開催時には、試合会場のエントランスでのエンタメブースにてパフォーマンスを展開し、スタジアムの雰囲気を盛り上げます。
音楽やエンタメを通じてクラブの魅力をより多くの人に届けていくことを目指し、すでにアンバサダーとして活動しているNii Entertainment所属モデル・江島柚希とともに、地域に寄り添いながら、湘南ベルマーレフットサルクラブを盛り上げてまいります。ぜひご注目ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324231&id=bodyimage4】
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
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