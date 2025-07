［開催報告］動いて・描いて・夢中になる 五感で学ぶ「RODYYOGA（R）×臨床美術」

一般社団法人ボディセンス・インスティテュートが運営するライフスタイルスタジオ「Roots of Life TOYAMA」では、より良い暮らしのためのさまざまなワークショップを開催しています。2025年6月28日(土)には、「RODYYOGA(R)×臨床美術」のワークショップを開催しました。前半は、Roots of Life TOYAMA専属講師・中川美沙子によるRODYYOGA(R)。走る、跳ねる、バランスをとるなど、多様な動きをロディとともに楽しみました。後半は、臨床美術士・渡邉恭子さんのもと、創作する喜びを味わいながら、アートの楽しさを五感で感じ、個性豊かな作品が次々に生まれました。本ワークショップでは、集中力・想像力・表現力など、子どもたちのさまざまな力が育まれます。運動と美術という異なるアプローチを組み合わせることで、子どもたちは飽きることなく、遊ぶように楽しみながら学ぶことができました。今後も、子どもたちの可能性を引き出す取り組みを続けてまいります。開催概要[日時]6月28日(土)10:30~12:00[対象]3歳~6歳(未就学児)[講師]渡邉恭子、中川美沙子[料金]3,300円■臨床美術今月のテーマ「おしゃれシールアート」さまざまな形の白いシールを自由に台紙に貼り、その上から色を重ねていきます。台紙やシールの手触り、描くときの感触、色の重ね方など、五感を刺激しながらのびのびと表現していきます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324229&id=bodyimage1】RODY YOGA(R)×臨床美術今回のワークショップには、これまでにも参加経験のある子どもたちが参加してくれました。経験を重ねているからこそ見られる、自信に満ちた表情。「できる」「知っている」という実感が、子どもたちの自信へとつながっていきます。また、教える側の立場になってみたり、難しいポーズに挑戦しようとしてみたりと、次のステップへと進む姿も見られました。小さな積み重ねが、確かな成長につながっていることを実感できるひとときでした。■RODY YOGA(R) 講師 |中川 美沙子多様な動きを楽しめるRODY YOGA(R)ですが、今回子どもたちに特に人気だったのは「木のポーズ」。これまでの経験を活かし、バランスをとる難しいポーズにも真剣にチャレンジする姿が印象的でした。ロディに乗って弾むのが大好きな子どもたちも、バランスポーズではピタッと静止して集中。ヨガならではの“動”と“静”のバランスを体験する、貴重な時間となりました。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324229&id=bodyimage2】■臨床美術 講師|渡邉 恭子五感を刺激する臨床美術の時間。今回は、さまざまな形の白いシールを青い台紙に自由に貼っていくところから始まりました。端にそっと寄せて貼る子、ダイナミックに大胆に配置する子、形を描くように並べる子など、思い思いの表現が広がっていきます。それだけで終わらないのがこのアートの面白いところ。さらにその上から、好きな色を重ねていきます。「次もあるんだ!」と目を輝かせながら、色を選び、塗り方にも個性を発揮する子どもたち。一人ひとりの感性があふれ出る作品づくりに、見ている大人も思わず引き込まれる時間となりました。できあがった作品を手に満足そうな表情を浮かべる子どもたちに、私たち大人も心がほっこりと温まりました。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324229&id=bodyimage3】会社概要会社名:一般社団法人ボディセンス・インスティテュート代表者:代表理事 高橋由紀所在地:富山県富山市永楽町 2-7URL:https://bodysence.jpE-Mail:mail@bodysence.jp事業内容:子育て支援者研修及びボディワーカー・ヨガインストラクター育成事業/講師派遣本件に関するお問い合わせ会社名:一般社団法人ボディセンス・インスティテュート代表者:代表理事 高橋由紀店名:Roots of Life(ルーツオブライフ)所在地:富山県富山市黒瀬北町 2-1-2 D-BASE2 階TEL:050-5536-7809

