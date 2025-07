人気ラーメン店「飯田商店」店主監修　第２弾「担々麺Neo 分離の魔力～際立つスパイス」7月9日（水）より販売開始

デニーズ(株式会社セブン&アイ・フードシステムズ、東京都千代田区、代表取締役:小松雅美)は、2025年7月9日(水)より、日本を代表する人気ラーメン店「飯田商店」店主、飯田将太氏(以下、飯田氏)監修による「担々麺Neo 分離の魔力~際立つスパイス」を期間限定にて販売します。左:現在販売中「オリエンタル冷やし豆乳担々麺~The answer to Asian noodle~」右:7月9日から販売開始「担々麺Neo 分離の魔力~際立つスパイス」「担々麺Neo 分離の魔力~際立つスパイス」は、デニーズの担々麺に飯田氏ならではのエッセンスを加えた温かい一品で、タレ・胡麻・辣油を意図的に分離させています。この独自の方法により、それぞれの香りや味わいが際立ち、スパイスや辣油の香りが一層引き立ちます。食べ進めるごとに、味の変化を楽しむことができる一品になっています。また、酸や辛みのバランスにこだわり、担々麺の旨みを最大限に引き出しています。暑さで食欲が落ちる中でも、その熱さと辛さが食欲を刺激します。ひと口ごとに広がる豊かな風味と、その後に残る余韻が、まさに「分離の魔力」を感じさせてくれます。5月21日(水)より第一弾として、昨年好評を博した冷やし豆乳担々麺をアップデートした「オリエンタル冷やし豆乳担々麺~The answer to Asian noodle~」を先行販売しており、どちらの担々麺も、ラーメンで数々の賞を受賞した飯田氏が生み出したこだわりの一品です。これからの暑い季節、濃厚でありながらも黒酢の酸味でさっぱりと食べられる「オリエンタル冷やし豆乳担々麺~The answer to Asian noodle~」か、暑いからこそ熱くて辛い「担々麺Neo 分離の魔力~際立つスパイス」か、お客様のお好みに合わせてお選びください。是非全国のデニーズ店舗にて、ご賞味ください。■7月9日(水)~販売開始デニーズ×飯田商店「担々麺Neo 分離の魔力~際立つスパイス」概要デニーズの担々麺に飯田氏ならではのエッセンスを加えた初登場の温かい担々麺。タレ・胡麻・辣油を意図的に分離させることによって、それぞれの素材がもつポテンシャルを最大限引き出し、複雑で豊かな香りを実現しています。食べ進めていくにつれて乳化しマイルドになっていく味の変化をお楽しみいただけます。酸と辛みのバランスをこだわり、担々麺の旨味を最大限に引き出しており、ミルキーなココナッツチキンがスープとの相性が抜群でエキゾチックな風味を楽しめます。花椒や辣油で香りをたたせているほか、食べる箇所によって異なる味わいで、それぞれの異世界が楽しめるデニーズでしか味わえないこだわりの一杯です。価格:【単品】1,360円(税込1,496円)【ミニごはんまたはパオズ付き】1,510円(税込1,661円)【飯田店主おすすめセット】2,110円(税込2,321円)<わたしだけの中華まん~free style+ミニごはん>販売期間:2025年7月9日(水)~8月下旬予定■5月21日(水)~現在販売中デニーズ×飯田商店「オリエンタル冷やし豆乳担々麺~The answer to Asian noodle~」概要昨年大好評を博した、まろやかな豆乳仕立てのスープと、味覚を刺激する花椒の香りが生み出す渾身の一杯が更に進化。昨年以上に“味・香り・食感”の驚きを味わっていただきたいと、香り豊かな海老のフリットや揚げた白玉の食感をアクセントに加えてアップデートしています。さらにナッツの配合を変更。よりエスニック感を強めたこの夏限定の冷やし担々麺は必食の一杯です。セットメニューのエスニック唐揚げやパオズと一緒にお楽しみください。価格:【単品】1,360円(税込1,496円)【ミニごはんまたはパオズ付き】1,510円(税込1,661円)【飯田店主おすすめセット】2,110円(税込2,321円)<エスニック唐揚げ 超ライム+ミニごはんまたはパオズ>販売期間:販売中~8月下旬予定■セットメニュー 概要エスニック唐揚げ 超ライムライムとナンプラーを使用したソースが冷やし豆乳担々麺と相性抜群。赤玉ねぎやパプリカ、ミニトマトなど鮮やかな野菜が彩りだけでなく食感・味のアクセントになります。ジューシーな唐揚げと柑橘の爽やかな香りをお楽しみください。【単品】600円(税込660円)わたしだけの中華まん~free style特製の甘酸っぱいソースでチキンと野菜を和えています。パオズにサラダを挟んでお召し上がりいただくことはもちろん、担々麺のスープや肉味噌、チキンを挟んでお召し上がりいただけます。是非、自分だけの食べ方を発見してお楽しみください。温かい担々麺とのセットがお勧めです。【単品】600円(税込660円)■飯田商店店主監修の担々麺を食べて「Denny’s×飯田商店 ロゴ入りオリジナル丼」をGET飯田商店店主監修メニューの販売期間中、食べれば食べるほど当選確率がアップする「Denny’s×飯田商店ロゴ入りオリジナル丼」プレゼントキャンペーンを開催します。期間内に、対象メニューを2回以上お召しあがりのうえ、デニーズアプリ専用ページから応募できます。「Denny’s×飯田商店 ロゴ入りオリジナル丼」は、デニーズと飯田商店のロゴをあしらえた、ここでしか手に入らない特別な丼です。<「Denny’s×飯田商店 ロゴ入りオリジナル丼」プレゼントキャンペーン>【応募期間】2025年5月21日(水)~8月19日(火)まで【キャンペーン内容】対象メニューを2回以上お召し上がりの方限定で50名様に「Denny’s×飯田商店 ロゴ入りオリジナル丼」プレゼントします。食べれば食べるほど当選確率がアップします。【該当商品:飯田商店監修 担々麺】・飯田店主おすすめセット・ミニごはんまたはパオズつきセット・オリエンタル冷やし豆乳担々麺~The answer to Asian noodle~・担々麺Neo 分離の魔力~際立つスパイス【応募条件】①デニーズ公式アプリの会員登録②対象メニューを2回以上お召し上がりいただいている③お会計時にアプリの会員バーコードを提示している④期間内に、デニーズアプリ専用ページから応募している▼キャンペーン専用ページ▼「飯田商店」店主、飯田将太氏からのコメント飯田商店店主の飯田将太です。「担々麺 Neo 分離の魔力~際立つスパイス」は、メニュー名の通りにまろやかな胡麻スープと、本格的な辛さが特徴の辣油が意図的に分離され、口にする場所や順番で味わいが変化していくのが特徴です。キレがあり、鼻に抜けるスパイスや酸味をまず感じてください。食べ進めるうちに胡麻や芝麻醤が溶け出してきて“担々麺”を味わえ、分離していたものがだんだん一つになっていきます。ビールとの組み合わせもおすすめです。ぜひこの本格的な味わいを体験ください。■飯田 将太(イイダ ショウタ)氏 プロフィール飯田 将太(イイダ ショウタ)1977年神奈川県出身。幼い頃から料理が好きで、大学卒業後、和食の奥深さに惹かれ東京の日本料理店などで腕を磨く。しかし25歳の時、家業の事情で地元へ戻り、叔父が営むラーメン店の店主となる。その後、さまざまな出会いを通してラーメン作りに熱中するようになり、2010年、現在の「飯田商店」をオープン。納得できるまでとことん追求することを貫き辿り着いた至高の一杯は全国から湯河原へ訪れるラーメンファンを魅了し続け、「TRYラーメン大賞」では、4連覇の殿堂入りを果たした名店中の名店。※本リリースに掲載されている画像はイメージです。※掲載メニューやサービスは、予告なく変更、終了する場合がございます。※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります。※一部販売していない時間帯があります。本件に関するお問合わせ先【本件に関する報道関係のお問合せ先】Denny's PR事務局(株式会社サニーサイドアップ内)担当:藤井(070-6437-2091)、切明(080-4652-4623)、増賀(080-7954-0846)、高橋、中根、楠E-mail:dennys_pr@ssu.co.jp関連リンクデニーズ特設ページhttps://www.dennys.jp/menu/collaboration14/