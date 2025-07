iPhone・Android対応、安心のスマホデータ復元業者おすすめ5選

1

Tenorshare Co., Ltd.は、7月2日(火)、Androidスマホデータ復元ソフト「UltData for Android」の最新版をリリースしました。今回のアップデートでは、Android16が対応しました。● UltData for Androidデータ復元ソフトを無料体験:https://bit.ly/4erAVbY「家族との思い出の写真」「仕事の重要なファイル」「LINEのトーク履歴」など、スマートフォンにはかけがえのないデータが詰まっています。誤って削除してしまったり、水没や破損、故障などでデータが見られなくなったりすると、パニックになってしまいますよね。自力での復旧は非常に難しく、かえって状態を悪化させてしまうリスクも伴います。しかし、軽度の論理障害であれば、市販のデータ復旧ソフトを試す選択肢もあります。一方で、物理的な損傷や深刻なシステム障害の場合には、やはり専門のデータ復旧業者に依頼するのが最も確実な方法です。この記事では、数あるスマホデータ復旧業者の中から、特に実績が豊富で信頼できるおすすめの5社を厳選してご紹介します。さらに、失敗しない業者の選び方や、市販ソフト「Tenorshare UltData」の位置づけ、気になる費用相場、依頼する際の注意点まで詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。Part1.スマホデータ復旧業者おすすめ5選【iPhone・Android】スマホのデータ復旧は、専門的な知識と技術が必要なため、信頼できる業者を選ぶことが非常に重要です。ここでは、評判や実績、料金体系などを考慮した上で、おすすめのデータ復旧業者を5選ご紹介します。1.デジタルデータリカバリーデジタルデータリカバリーは、国内売上14年連続No.1を誇る大手業者です。46万件以上の相談実績があり、他社で復旧できなかった機器の相談も多いとのこと。最短数時間での復旧も可能で、緊急性が高い場合にも対応してくれます。スマホやPCのデータ復旧に特化しており、物理障害・論理障害両方に対応します。●対応機種: iPhone、Android全般●料金: 初期診断無料、成功報酬制2.A1データA1データは、 1994年に日本で初めてデータ復旧サービスを開始した老舗企業です。完全成功報酬制を採用しており、復旧できなければ費用は発生しません。累計75,000件以上の復旧実績があります。完全成功報酬制で安心して依頼できる点と、長年の実績に裏打ちされた技術力が魅力です。●対応機種: iPhone、Android全般●料金:初期診断無料、成功報酬制(3万円~)3.PCエコサービス障害の重度に関わらず、一律39,800円(税込)という分かりやすい料金体系が特徴です。データ復旧率も80%以上と高く、Googleの口コミでも高評価を得ています。費用が明確で、追加料金の心配が少ない点がメリットです。●対応機種: iPhone、Android全般●料金:初期診断無料、成功報酬制(1.5万円~)4.アドバンスデザイン日本で初めてデータ復旧サービスの提供を始めた老舗企業で、高い復旧技術と充実した設備を誇ります。特に法人の大規模なデータ復旧案件に強みがあります。高度な技術力と、法人からの信頼も厚い実績が特徴です。●対応機種: iPhone、Android全般●料金:初期診断(5,000円)、復旧費用(4万円~)5.AOSデータ復旧サービスセンター累計販売数100万本以上のデータ復元ソフトを開発している会社が運営しており、その技術力をデータ復旧サービスにも活かしています。警察や検察への技術提供実績もあります。ソフト開発で培った技術力と、高い信頼性が期待できます。