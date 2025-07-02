【日本選手権混成】エントリーリスト＆競技日程が決定！ナンバーワンの頂上決戦いざ開幕！キング・オブ・アスリート、クイーン・オブ・アスリート誕生の瞬間にご注目…！
フォート・キシモト／アフロスポーツ
2025年7月12日（土）～13日（日）に開催する「第109回日本陸上競技選手権大会・混成競技 兼東京2025世界陸上競技選手権大会日本代表選手選考競技会」「第41回U20日本陸上競技選手権大会・混成競技」のエントリーリストが決定しましたので、お知らせいたします。
七種競技には昨年初優勝した熱田心（岡山陸協）や、前回大会5位で杭州2022アジア競技大会6位入賞の大玉華鈴（日体大SMG）らがエントリーしております。
「キング・オブ・アスリート」「クイーン・オブ・アスリート」の座、そして東京2025世界陸上代表選手内定権をかけて闘う選手たちによる「ナンバーワンの頂上決戦」にご注目ください。
■エントリーリスト（PDF）
https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1953-4.pdf(https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1953-4.pdf)
■競技日程（PDF）
https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1953-3.pdf(https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1953-3.pdf)
■大会情報
▼第109回日本陸上競技選手権大会・混成競技 特設サイト
https://www.jaaf.or.jp/jch/109/combined-events/
▼第109回日本陸上競技選手権大会・混成競技 大会要項
https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1953-1.pdf
▼日本陸上競技選手権大会・混成競技 前回大会レポート
https://www.jaaf.or.jp/news/article/20190/
【混成競技のルール】
混成競技は走・投・跳から構成される複数の種目を１人の選手が行う競技。各種目の合計得点で順位を競います。
男子は2日間で十種目（1日目：100ｍ、走幅跳、砲丸投、走高跳、400ｍ、２日目：110ｍハードル、円盤投、棒高跳、やり投、1500ｍ）、女子は七種目（１日目：100ｍハードル、走高跳、砲丸投、200ｍ、２日目：走幅跳、やり投、800ｍ）を行い、陸上競技のなかでも最も過酷な競技と言われ、その勝者は「キングオブアスリート」「クイーンオブアスリート」と呼ばれます。