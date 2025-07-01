録り下ろし音声収録！青二プロダクション所属・大人気声優「島崎信長」が、ボイス付のちっちゃかわいいねんどろいどになって登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど 青二プロダクション 島崎信長』を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
・ねんどろいど 青二プロダクション 島崎信長(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187714&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)
■ねんどろいど 青二プロダクション 島崎信長
【製品情報】
□参考価格：8,500円(税込)
□発売日：2025年12月予定
□ブランド：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【使用電池】CR1632×1(テスト用ボタン電池付属)
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：ねんどろん
録り下ろし音声収録！大人気声優「島崎信長」がボイス付のちっちゃかわいいねんどろいどになって登場です。音声ギミック搭載。
●表情パーツ：「笑顔」「クール顔」「嬉しい顔」
●オプションパーツ：「台本」「スタンドマイク」「いちご」ほか
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
・ねんどろいど 青二プロダクション 島崎信長(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187714&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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