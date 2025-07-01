録り下ろし音声収録！青二プロダクション所属・大人気声優「島崎信長」が、ボイス付のちっちゃかわいいねんどろいどになって登場。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど 青二プロダクション 島崎信長』を現在、ご案内中です。



製品ページはこちら：


・ねんどろいど 青二プロダクション 島崎信長(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187714&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



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■あみあみ実店舗ご案内


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■ねんどろいど 青二プロダクション 島崎信長




【製品情報】


□参考価格：8,500円(税込)


□発売日：2025年12月予定


□ブランド：グッドスマイルカンパニー


【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック


【使用電池】CR1632×1(テスト用ボタン電池付属)



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：ねんどろん












録り下ろし音声収録！大人気声優「島崎信長」がボイス付のちっちゃかわいいねんどろいどになって登場です。音声ギミック搭載。



●表情パーツ：「笑顔」「クール顔」「嬉しい顔」


●オプションパーツ：「台本」「スタンドマイク」「いちご」ほか



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


・ねんどろいど 青二プロダクション 島崎信長(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187714&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



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