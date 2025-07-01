サロウィン株式会社、Reco株式会社のシェアサロン事業譲受に関するお知らせ

サロウィン株式会社シェアサロン『SALOWIN』『SALOWIN Suite』、ネイル・アイラッシュのシェアサロン『SALON VILLAGE』、サロン開業サービス『ALL SHARE』『me by ,, 』を展開するサロウィン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：阿部 友哉、以下「当社」）は、美容師向け独立支援型シェアサロン「Reco（リコ）」を運営するReco株式会社（以下「Reco」）より、同事業の譲受を行うことを決定し、2025年6月に最終契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

１．事業譲受の背景と目的

当社は創業以来、「美の多様性を支える仕組みの創造」をミッションに掲げ、美容師一人ひとりのキャリアや独立を支援するためのサービスを展開してまいりました。

一方、Recoは、福岡エリアにて4店舗を展開する独立支援型シェアサロン「Reco（リコ）」を運営し、地域に根ざした店舗運営を通じて多くの美容師に自律的かつ柔軟な働き方の選択肢を提供してきました。その姿勢や理念は、当社が掲げるビジョンと深く重なっており、これまで両社で継続的に対話と検討を重ねてまいりました。

今回の事業譲受は、Recoが築いてきた信頼とネットワークを尊重しつつ、当社のプラットフォームと融合させることで、美容師に対する支援体制のさらなる拡充を図ることを目的としています。

特に、Recoが主に展開してきた福岡エリアは、当社にとって今後の重点展開地域の一つです。本譲受を機に、福岡におけるプロジェクト（以下、「福岡プロジェクト」）を本格的に推進し、地域美容師の活躍機会をさらに広げてまいります。

なお、Reco創業者の黒木遼太氏には、当社とのパートナーとして引き続き運営サポートをいただき、福岡エリアにおける店舗の発展と美容師支援を共に推進してまいります。

２．今後の展望

本事業譲受を契機に、当社は**「福岡プロジェクト」**として、Recoが築いてきた地域コミュニティや美容師ネットワークを継承・発展させながら、福岡エリアでのシェアサロン展開を本格化してまいります。

Recoの既存店舗と人材ネットワークを基盤に、当社が展開する以下のサービスラインと掛け合わせることで、美容師一人ひとりの志向やライフスタイルに応じた多様な選択肢を提供していきます。

- シェアサロン：『SALOWIN』『SALOWIN Suite』『SALON VILLAGE』『Reco』- サロン開業支援：『ALL SHARE』『me by ,,』

また、Recoの地域密着型の運営体制と、当社のスピード感ある出店力・運営ノウハウを融合させることで、福岡エリアにおけるさらなる新規出店やサービス拡充も視野に入れています。

今後もSALOWINは、「美の多様性を支える仕組みの創造」というビジョンのもと、美容師が自分らしい働き方を柔軟に選択できる社会の実現に向け、全国各地で事業を進化させてまいります。

■代表者コメント

Reco株式会社 代表取締役 黒木 遼太氏

この度、Recoのシェアサロン事業をサロウィン様に譲渡することとなりました。Recoは福岡という地域に根差し、美容師の“自立と挑戦”を支える場として成長して参りました。今回の決断は、Recoの成長のためであり、さらに、美容師の皆さまにより広い可能性とそれを支援する環境が提供できると確信してのものです。SALOWIN様の掲げるビジョンと、美容師一人ひとりに寄り添う姿勢に深く共感しており、今後は私自身もパートナーとして福岡プロジェクトが加速していけるように尽力して参ります。

サロウィン株式会社 代表取締役社長 阿部 友哉

Recoが築いてきた地域との信頼関係と、黒木様の現場主義に裏打ちされた経営スタイルに深く共感しています。今回の事業譲受は、単なる拠点拡大ではなく、価値観を共有するパートナーとの連携を通じた、さらなる進化の一歩です。

Recoブランドの強みを尊重しながら、SALOWINが展開する多様なサービスラインや出店ノウハウを活かし、美容師が自分らしい働き方を選べる仕組みを福岡からともに創り上げていきたいと考えています。

３．会社概要

◼︎Reco株式会社 会社情報

社 名 ： Reco株式会社

所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神4-6-28 7F

設 立 ： 2020年 12月

代表者 ： 代表取締役 黒木 遼太

事業内容：

独立支援型シェアサロン「Reco」

あなたの顧問税理士「comon」

サロンDXサポート「SALONde」

公式サイト(https://reco-inc.studio.site/service)

◼︎サロウィン株式会社 会社情報

社 名 ： サロウィン株式会社

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷1-3-3 ヒューリック青山第二ビル 5F

設 立 ： 2019年 7月

代表者 ： 代表取締役社長 阿部 友哉

事業内容：

【シェアサロン】

・フリーランス美容師のためのシェアサロン『SALOWIN #share salon』

公式サイト(https://salowin.jp/?utm_source=PRtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PRtimes&utm_id=PRtimes_0701)

Instagram(https://www.instagram.com/salowin_sharesalon/)

・個室内を自由に装飾できる個室占有型シェアサロン『SALOWIN Suite』

公式サイト(https://salowin.jp/suite/?utm_source=PRtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PRtimes&utm_id=PRtimes_0701)

Instagram(https://www.instagram.com/suite.share/)

・ネイルリスト・アイリスト向けシェアサロン『SALON VILLAGE』

公式サイト(https://www.salon-village.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PRtimes&utm_id=PRtimes_0701)

Instagram(https://www.instagram.com/salonvillage_tokyo/)

【サロン開業サービス】

・開業資金0円で理想の美容室がオープンできる『ALL SHARE』

公式サイト(https://salowin.jp/allshare/?utm_source=PRtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PRtimes&utm_id=PRtimes_0701)

Instagram(https://www.instagram.com/all___share/)

・出店コスト20分の1で小規模美容室を開業できる『me by ,, 』

公式サイト(https://salowin.jp/me_by/?utm_source=PRtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PRtimes&utm_id=PRtimes_0701)

Instagram(https://www.instagram.com/meby_salowin/)

【協業サービス】

・美容室のFC出店を最速で叶える『FC BOOST』

公式サイト(https://salowin.jp/fc_boost/?utm_source=PRtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PRtimes&utm_id=PRtimes_0701)