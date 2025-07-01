埼玉県　新たな製品開発を支援する「TH?NK DES!GN / SAITAMA」 始動！！

株式会社ソルトコ

埼玉県では、県内のものづくり中小企業を対象とした新たな支援事業「TH?NK DES!GN / SAITAMA（シンクデザイン埼玉）」を本格始動します。本事業は、プロダクトデザイナーと企業をマッチングし、BtoC製品の企画・開発・販路開拓までを一貫して支援する、伴走型のプロジェクトです。



埼玉県は、従来BtoB製品に特化していた中小企業に対し、強みや技術を活かした新たな市場開拓を促進。製品開発における創造性と戦略性を高め、企業の成長を加速させます。

デザインの力で、埼玉の技術を未来へつなぐ。ものづくり企業の皆様の挑戦・応募をお待ちしています。

■ 参加企業募集要項

- 対象：埼玉県内に本店・主たる事業所を有する中小企業

- 条件：

・事業の多角化・事業転換を考えている企業

・自社で消費者向けの最終製品を持ちたい企業

・新商品の開発と販路拡大を本気で目指す企業

- 定員：10社程度（書類審査あり）

- 募集締切：2025年７月４日（金）24:00まで

- 申込方法：公式サイトから事前申込制

https://www.pref.saitama.lg.jp/saitec/seminar/koshukai/r07/r7takukasien.html

■ 事前説明会＆デザイン経営セミナー

- 日時：2025年6月13日（金）13:30～17:00

- 会場：ソニックシティ 707会議室（埼玉県さいたま市大宮区）

- 定員：30名程度（1社2名まで）

- 参加費：無料

- 申込方法：公式サイトから事前申込制

https://forms.gle/Epa9vcaVtBXuxgZL9

(https://forms.gle/Epa9vcaVtBXuxgZL9)

【第1部】講演「なぜ今、中小企業にデザイン経営が必要なのか」

登壇者：田中晃洋氏（特許庁 デザイン経営プロジェクト）



【第2部】クロスセッション：企業×デザイナーによる商品開発秘話

登壇者：八島哲也氏（株式会社ワイ・エス・エム）

福嶋賢二氏（株式会社ソルトコ）



【第3部】過去の参加企業から見た本事業について

登壇者：関根俊直氏（セキネシール工業株式会社）

【第4部】事業説明会＆交流会

■ スケジュール（予定）

- 2025年6～7月：書類審査・採択企業決定

- 8月：製品開発スタート（デザイナーマッチング）

- 12月：中間報告会（試作評価）

- 2026年2月：東京ギフト・ショー出展（出展費別途）

- 3月：最終報告・販売準備（EC、クラウドファンディング）

- 4月以降：一般販売開始

■ 問い合わせ先

埼玉県産業技術総合センター デザイン支援担当

TEL：048-265-1420

MAIL：h6513112@pref.saitama.lg.jp

公式サイト：https://thinkdesign.saitama.jp

Instagram：@thinkdesign.saitama