埼玉県 新たな製品開発を支援する「TH?NK DES!GN / SAITAMA」 始動！！
埼玉県では、県内のものづくり中小企業を対象とした新たな支援事業「TH?NK DES!GN / SAITAMA（シンクデザイン埼玉）」を本格始動します。本事業は、プロダクトデザイナーと企業をマッチングし、BtoC製品の企画・開発・販路開拓までを一貫して支援する、伴走型のプロジェクトです。
埼玉県は、従来BtoB製品に特化していた中小企業に対し、強みや技術を活かした新たな市場開拓を促進。製品開発における創造性と戦略性を高め、企業の成長を加速させます。
デザインの力で、埼玉の技術を未来へつなぐ。ものづくり企業の皆様の挑戦・応募をお待ちしています。
■ 参加企業募集要項
- 対象：埼玉県内に本店・主たる事業所を有する中小企業
- 条件：
・事業の多角化・事業転換を考えている企業
・自社で消費者向けの最終製品を持ちたい企業
・新商品の開発と販路拡大を本気で目指す企業
- 定員：10社程度（書類審査あり）
- 募集締切：2025年７月４日（金）24:00まで
- 申込方法：公式サイトから事前申込制
https://www.pref.saitama.lg.jp/saitec/seminar/koshukai/r07/r7takukasien.html
■ 事前説明会＆デザイン経営セミナー
- 日時：2025年6月13日（金）13:30～17:00
- 会場：ソニックシティ 707会議室（埼玉県さいたま市大宮区）
- 定員：30名程度（1社2名まで）
- 参加費：無料
- 申込方法：公式サイトから事前申込制
https://forms.gle/Epa9vcaVtBXuxgZL9
(https://forms.gle/Epa9vcaVtBXuxgZL9)
【第1部】講演「なぜ今、中小企業にデザイン経営が必要なのか」
登壇者：田中晃洋氏（特許庁 デザイン経営プロジェクト）
【第2部】クロスセッション：企業×デザイナーによる商品開発秘話
登壇者：八島哲也氏（株式会社ワイ・エス・エム）
福嶋賢二氏（株式会社ソルトコ）
【第3部】過去の参加企業から見た本事業について
登壇者：関根俊直氏（セキネシール工業株式会社）
【第4部】事業説明会＆交流会
■ スケジュール（予定）
- 2025年6～7月：書類審査・採択企業決定
- 8月：製品開発スタート（デザイナーマッチング）
- 12月：中間報告会（試作評価）
- 2026年2月：東京ギフト・ショー出展（出展費別途）
- 3月：最終報告・販売準備（EC、クラウドファンディング）
- 4月以降：一般販売開始
■ 問い合わせ先
埼玉県産業技術総合センター デザイン支援担当
TEL：048-265-1420
MAIL：h6513112@pref.saitama.lg.jp
公式サイト：https://thinkdesign.saitama.jp
Instagram：@thinkdesign.saitama