『AHS & TOKYO6』×THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店の事後通販受付中！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2025年7月1日(火)より『AHS & TOKYO6』×THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて注文受付中です。
東京ドームシティ内 黄色いビル2階にて販売しておりました『AHS & TOKYO6』×THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4068
【注文受付期間】
・2025年7月1日(火)18:00～7月16日(水)23:59
【発送予定日】
・2025年8月下旬～9月中旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジ(ブラインド)
価格：550円（税込）
種類数：全8種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルフィギュア
価格：各1,650円(税込)
種類数：全6種
ワイヤーキーホルダー
価格：各 1,100円(税込)
種類数：全6種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4068
【注文受付期間】
・2025年7月1日(火)18:00～7月16日(水)23:59
【発送予定日】
・2025年8月下旬～9月中旬以降順次発送
【権利表記】
(C)AHS Co. Ltd.
(C)TOKYO6 ENTERTAINMENT
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売