TVアニメ「履いてください、鷹峰さん」ダイカットステッカーの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
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株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「履いてください、鷹峰さん」の新商品を受注開始いたしました。
▼ダイカットステッカー 鷹峰高嶺
制服ver./水着ver./スク水ver.
■サイズ：約85mm
■素材：塩ビ
■耐水対光
■フルカラー印刷
(C)柊裕一／SQUARE ENIX・「履いてください、鷹峰さん」製作委員会
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
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