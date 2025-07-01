TVアニメ「履いてください、鷹峰さん」ダイカットステッカーの受注を開始しました！

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株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「履いてください、鷹峰さん」の新商品を受注開始いたしました。


▼ダイカットステッカー　鷹峰高嶺


制服ver./水着ver./スク水ver.


■サイズ：約85mm


■素材：塩ビ


■耐水対光


■フルカラー印刷







(C)柊裕一／SQUARE ENIX・「履いてください、鷹峰さん」製作委員会






■「きゃらON！」とは


男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。


「今欲しい商品がここにある！！」


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