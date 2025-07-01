TVアニメ『Summer Pockets』ダイカットステッカーの受注を開始しました！

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株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『Summer Pockets』の新商品を受注開始いたしました。


▼ダイカットステッカー


鳴瀬 しろは/空門 蒼/久島 鴎/紬 ヴェンダース


■サイズ：約80mm
■素材：塩ビ
■耐水対光
■フルカラー印刷









(C)VISUAL ARTS/Key/鳥白島観光協会






■「きゃらON！」とは


男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。


「今欲しい商品がここにある！！」


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