7/5(土)～コラボカフェ先行販売！『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』シリーズ新グッズが二次元コスパから登場！【株式会社コスパ】
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』シリーズ商品情報1
【二次元コスパ】『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』シリーズ商品情報2
【二次元コスパ】『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』シリーズ商品情報3
【二次元コスパ】『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』シリーズ商品情報4
『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』シリーズより、イリヤ、美遊、クロエの「Tシャツ」をはじめ、華やかな衣装を身に纏った三人と一息つける「フタ付きフルカラーマグカップ」など、二次元コスパから新グッズが登場です。
「Tシャツ」「アクリルアートスタンド」「フタ付きフルカラーマグカップ」は、7/5(土)～21(月・祝)に秋葉原のCURE MAID CAFE(キュアメイドカフェ)で開催されるコラボカフェにて先行販売いたします。
【二次元コスパ】／〈『プリズマ☆イリヤ』バースデーカフェ2025〉先行販売情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/26665
◆Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ！Tシャツ [3種／イリヤ、美遊、クロエ]
イリヤ Tシャツ
美遊 Tシャツ
クロエ Tシャツ
【先行販売情報】
■2025年7月5日(土)～21日(月・祝)〈『プリズマ☆イリヤ』バースデーカフェ2025〉先行販売
一般販売：2025年9月中旬予定
サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズにつきましては先行販売はございません。
カラー：BLACK
価格：各3,300円（税込）
【基本予約受付期間】～2025年7月13日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
アクリルアートスタンド
[3種／けもみみイリヤ＆美遊＆クロエ、イリヤとクロエ 浴衣で魔力供給、水着のイリヤ＆美遊＆クロエ]
けもみみイリヤ＆美遊＆クロエ アクリルアートスタンド
イリヤとクロエ 浴衣で魔力供給 アクリルアートスタンド
水着のイリヤ＆美遊＆クロエ アクリルアートスタンド
【先行販売情報】
■2025年7月5日(土)～21日(月・祝)〈『プリズマ☆イリヤ』バースデーカフェ2025〉先行販売
一般販売：2025年9月中旬予定
サイズ：[プレート] 17.5cm×11.5cm [スタンドパーツ] 1.5cm×6cm
素材：アクリル製
価格：各2,420円（税込）
【基本予約受付期間】～2025年7月13日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。
◆劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」ウエイトレス服のイリヤ＆美遊＆クロエ フタ付きフルカラーマグカップ
ウエイトレス服のイリヤ＆美遊＆クロエ フタ付きフルカラーマグカップ
【先行販売情報】
■2025年7月5日(土)～21日(月・祝)〈『プリズマ☆イリヤ』バースデーカフェ2025〉先行販売
一般販売：2025年9月中旬予定
サイズ：高さ9.5×直径8cm / 陶器製フタ/木製
価格：2,420円（税込）
華やかな衣装を身に纏った三人と一息つこう！
便利な木製のフタ付き。
・ご自宅でのティータイムにオススメなマグカップです。
・お部屋に飾ってインテリアとしても楽しめます。
・フタをしておく事で飲み物を冷めにくくし、ほこりの混入も防いでくれます。
・フチのある木製のフタは、ティーバッグを置いたりコースターとしても使用できます。
［注意事項］
▼マグカップ
※ご購入後は必ず洗ってからご使用ください。
※研磨剤入り洗剤の使用、硬いタワシ等での洗浄は表面を傷つけることがあります。
※新食品衛生法に適合しておりますので、安心してご使用いただけます。
※電子レンジ使用可。
※直火・オーブン・食器洗浄機でのご使用は、本体破損や絵柄部分が変色する原因となります。
▼木製フタ
※ご購入後は必ず洗ってからご使用ください。
※研磨剤入り洗剤の使用、硬いタワシ等での洗浄は表面を傷つけることがあります。
※浸け置き、煮沸、酸素系塩素系薬剤による消毒はしないでください。
※天然素材の為、電子レンジ・食器洗浄機・乾燥機は使用不可。
※天然木の為、色・木目には個体差があります。
※洗浄後は出来るだけ早く自然乾燥させてください。
【基本予約受付期間】～2025年7月13日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。
◆Fate/kaleid liner Prisma☆Illya プリズマ☆ファンタズムイリヤ＆美遊＆クロエ 両面プリントクッションカバー
発売日：2025年9月中旬予定
サイズ：45×45cm / 綿100％
価格：3,300円（税込）
三人の仲良しシーンを両面たっぷり楽しめます！
・両面フルカラープリントで二種類のデザインを楽しめます。
・あなたの生活空間を『イリヤ＆美遊＆クロエ』が彩ります。
・45×45cmのクッションカバーはファスナーつきで取替え可能、洗濯もカンタン。
・COSPAオリジナルクッションBODYシリーズと、ご一緒にどうぞ！
【基本予約受付期間】～2025年7月13日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
◆関連リンク
・【二次元コスパ】／〈『プリズマ☆イリヤ』バースデーカフェ2025〉先行販売情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/26665
・【二次元コスパ】／『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』シリーズ商品情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/00099/mode/series
◆権利表記
(C)2015 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／「プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ！」製作委員会
(C)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会
(C)2019 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／Prisma☆Phantasm製作委員会
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
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◆COSPAは2025年5月で30周年！
株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。
ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。
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