【加賀温泉郷】山中温泉 加賀依緑園にて 「杉原倫子・高橋悠眞 二人展」開催!!

一般社団法人加賀市観光交流機構

ムリーニと呼ばれる模様入りのガラスパーツを使い作品制作をしている杉原倫子氏と漆の変り塗り技法を使って、色とりどりの漆器を作る高橋悠眞氏。石川県で制作をしているガラス作家と漆作家の夫婦展が開催されます。

今回の展示では、お二人のコラボ作品をはじめ、杉原氏がガラスで制作した蓋物や置物など20点ほど、高橋氏が漆を用いて制作した立体作品、酒器、器、小物類など60点ほどの出展を予定。二人の個性と感性、そして加賀依緑園の空間が見事に調和した素晴らしい世界をお楽しみいただけます。

山中温泉ゆげ街道を散策される際は、是非お立ち寄りください！

【開催日時】 2025年7月4日(金)～8月3日(日) 10：00～18：00（入館は17：30まで）

【開催場所】 加賀依緑園 0761-71-2683

【入場料】 一般600円、団体（20名以上）490円 ※高校生以下・障がい者は無料

【休館日】 木曜日（祝日は開館）

【お問合せ】

■加賀依緑園

〒922-0129 石川県加賀市山中温泉南町ロ87番地1

TEL 0761-71-2683

https://kagairyokuen.jp/

■加賀市教育委員会事務局文化課

TEL 0761-72-7988

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【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】

一般社団法人加賀市観光交流機構

加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット

TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休

公式サイト：https://www.tabimati.net