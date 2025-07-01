《港区立郷土歴史館 令和７年度夏休み企画展》港区平和都市宣言４０周年記念 終戦８０年 戦争を見つめなおそう ７月５日(土曜)から開催
港区
https://prtimes.jp/a/?f=d140793-62-f47742612846f314e4e258e29df53f67.pdf
正則高校付近から撮影した終戦直後の神谷町交差点方面
今年はアジア・太平洋戦争の終戦から80年の節目の年です。国民の多くが戦争を知らない世代となり、当時の生活や戦争で大切な人を失う悲しみは、伝聞と残された資料から知るしかありません。
本展では戦時下の暮らしや戦後復興などについて、館蔵資料を中心に紹介します。悲惨な戦争を乗り越え、戦後は復興に奔走しながら平和の大切さを伝え続けた人びとの思いをとおして、戦争や平和について見つめなおしてみませんか。
▼チラシをダウンロードする
https://prtimes.jp/a/?f=d140793-62-f47742612846f314e4e258e29df53f67.pdf
正則高校付近から撮影した終戦直後の神谷町交差点方面
開催期間
令和７年７月５日（土曜）～９月30日（火曜）
会場
港区立郷土歴史館 特別展示室（白金台四丁目６番２号 ゆかしの杜内）
開館時間
午前９時～午後５時（土曜のみ午後８時まで）※入館受付は閉館30分前まで
休館日
７月17日・８月21日・９月18日（いずれも木曜）
企画展観覧料
大人 200円（160円） 小・中・高校生 100円（80円）
※常設展とのセット料金 大人 400円（320円） 小・中・高校生 100円（80円）
※（）内は10名以上の団体料金です。
※区内在住・在学の小・中・高校生、区内在住の65 歳以上の方、区内在住の障害者とその介助者（１名）の観覧料は無料です（証明ができるものをご持参ください）。
公式サイト
https://www.minato-rekishi.com/exhibition/endofwar80th.html