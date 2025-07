走って・支えて・応援でマイレージが貯まる！ONE TOKYO会員限定「RUN as ONEマイレージプログラム」新登場！

一般財団法人東京マラソン財団

一般財団法人東京マラソン財団は、全国のRUN as ONE - Tokyo Marathon提携大会 35大会と連携し、ランニングの新たな楽しみ方を提案する「RUN as ONEマイレージプログラム」を2025年9月より開始いたします。

それに先立ち、7月1日(火)より申込受付を開始いたします。

本プログラムは、2015年にスタートした「RUN as ONE - Tokyo Marathon」を発展させ、ランナー一人ひとりの挑戦を応援しながら、大会・地域・ランナー同士のつながりを広げることを目的としています。貯めたマイル数で東京マラソンや東京レガシーハーフマラソンの出走権と交換できます。

■RUN as ONEマイレージプログラムとは

RUN as ONE - Tokyo Marathon提携大会やONE TOKYOイベントに参加するなど様々な方法でRUN as ONEマイルを貯め、貯まったマイルを大会出走権やイベント参加権、オリジナルグッズ、各種サービスに交換することができるONE TOKYOメンバー限定のプログラムです。

■RUN as ONEマイレージカードについて

表面裏面

・名称:RUN as ONEマイレージカード

・種類:マイレージカード(決済機能なし)

・有効期限:申込月の翌月から3年後の月末まで

※2025年7月~8月にお申込みいただいた方の有効期限は、サービス開始月(9月)から起算し「2028年9月末まで」となります。

・プログラム参加費用

-ONE TOKYOプレミアムメンバー:3,300円(税込)

-ONE TOKYOクラブメンバー:6,600円(税込)

※マイレージカード発行費用を含みます。

※上記金額は3年間分の費用となり、一括でのお支払いとなります。

※申込時点での会員ステータスに応じて参加費が決まります。

・技術仕様:NFC(近距離無線通信)を活用した次世代コミュニケーションサービス「MEET(ミート)」を導入しています。

■マイルの貯め方

1.対象のRUN as ONE - Tokyo Marathon 提携大会/ONE TOKYO指定イベントに参加

対象となるRUN as ONE - Tokyo Marathon 提携大会は別紙をご参照ください。

※マイル獲得には、対象大会への参加と現地マイルステーションでの会員証タッチが必要です。

<RUN as ONE - Tokyo Marathon 提携大会参加ボーナスマイル>

対象となるRUN as ONE - Tokyo Marathon 提携大会5大会に参加してスタンプを貯めると「ボーナスマイル」獲得できます。

※スタンプ5個で1,000マイルと交換可能です。スタンプの有効期限はマイルと同一となります。

2.バーチャルイベントに参加

ONE TOKYOプレミアムメンバー限定「ONE TOKYO PREMIUM VIRTUAL RUN Series」への参加で

1回にあたり50マイルが付与されます。

※ONE TOKYOプレミアムメンバー限定のイベントとなります。クラブメンバーは対象外。

※マイルの付与はイベント日から換算して1か月以内に付与されます。

3.マイレージカードにタッチ

ご自身のスマートフォンでマイレージカードにタッチすると、1日3マイルが付与されます。

※1日1回限定

※マイレージカードへのタッチがないとマイル付与はございませんのでご注意ください。

■マイル交換特典

大会出走権 ※1イベントあたりの上限あり

東京マラソン出走権 20,000 マイル

東京レガシーハーフマラソン出走権 15,000 マイル

大会出走抽選権 ※本プログラム参加者限定の抽選

東京マラソン出走抽選権 10,000 マイル

東京レガシーハーフマラソン出走抽選権 10,000 マイル

プレミアムな体験

東京マラソン完走サポートランナー(sweeper)参加抽選権 10,000 マイル

世界記録挑戦イベント参加権 5,000 マイル

イベント参加権

ONE TOKYO イベント参加権 2,000 マイル~

TOKYO ROKUTAI FES 参加権 2,000 マイル~

TOKYO ナイトリレーフェス参加権 3,000 マイル

各種アイテム

ランニング、ライフスタイル、ご当地グルメ&特産品 700 マイル~

社会貢献活動

グリーンマイレージプログラム(植樹) 6,000 マイル

■新規入会キャンペーン開催!

キャンペーン期間中にお申し込みいただいた方全員に、「500マイル」をプレゼント!

【期間】2025年7月1日(火)~ 7月31日(木)

※カードの発送には申込から約1か月を要します。

■詳細・申込みについて

詳細・お申込み:https://onetokyo.org/about/mileage

■対象となる RUN as ONE - Tokyo Marathon 提携大会 35大会