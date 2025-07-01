マイナビオールスターゲーム2025　プラクティスユニフォーム、関連グッズの販売スケジュールが決定！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、公式サプライヤーを務めるマイナビオールスターゲーム2025にて、試合前練習やホームランダービーの際に監督・選手等が着用するプラクティスユニフォーム、キャップおよびプラクティスユニフォームデザインの関連グッズの販売概要を決定いたしました。本商品はファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）ほかで販売を予定しております。ファナティクス・ジャパン公式オンラインストアではマイナビオールスターゲーム2025に出場する全選手のグッズを取り扱います。

販売場所

ファナティクス・ジャパン公式ストア(https://www.fanatics.jp/)

販売日時： 2025年7月1日（火）16:00～7月25日（金）21：00

販売商品

マイナビオールスターゲーム2025 オーセンティックプラクティスキャップ（54、58、62）：10,000円（税込）

マイナビオールスターゲーム2025 レプリカプラクティスキャップ（フリー/Jrフリー）：4,000円（税込）

マイナビオールスターゲーム2025 オーセンティックプラクティスユニフォーム（選手名入）（44～52）：50,000円（税込）

マイナビオールスターゲーム2025 レプリカプラクティスユニフォーム（選手名入）（M/L/XL）：10,000（税込）

マイナビオールスターゲーム2025 レプリカプラクティスユニフォーム（無地）（M/L/XL）：8,000（税込）

マイナビオールスターゲーム2025 N＆NプラクティスTシャツ（選手名入）（M/L/XL）：4,200円（税込）

マイナビオールスターゲーム2025 N＆NプラクティスTシャツ（無地）（M/L/XL）：4,000円（税込）

マイナビオールスターゲーム2025 マスコットTシャツ（M/L/XL）：4,200円（税込）

マイナビオールスターゲーム2025 N＆Nタオルマフラー：3.000円（税込）

マイナビオールスターゲーム2025 ロゴトートバッグ：3,500（税込）

マイナビオールスターゲーム2025 ロゴフェイスタオル：3,000（税込）

マイナビオールスターゲーム2025 マスコットフェイスタオル：3,000円（税込）

※マイナビオールスターゲーム2025 オーセンティックキャップ、オーセンティックプラクティスユニフォームはファナティクス・ジャパン公式オンラインストアでの受注販売のみの取り扱いとなります。

※ファナティクス・ジャパン公式オンラインストアでのみネームアンドナンバーの出場全選手販売対応を行います。それ以外の販路での取り扱いは一部の選手のみとなります。

※販路は今後追加となる場合がございます。

マイナビオールスターゲーム2025 プラクティスキャップ

マイナビオールスターゲーム2025 プラクティスユニフォーム

マイナビオールスターゲーム2025 N＆N Tシャツ

マイナビオールスターゲーム2025 N＆N タオルマフラー

マイナビオールスターゲーム2025 マスコットTシャツ

マイナビオールスターゲーム2025 マスコットフェイスタオル

マイナビオールスターゲーム2025 ロゴトートバッグ

マイナビオールスターゲーム2025 ロゴフェイスタオル

ファナティクス・ジャパン公式ストアとは

スポーツライセンスマーチャンダイジング市場のグローバルリーダーであるファナティクスが運営する、スポーツイベントやナショナルチーム、海外スポーツ等の商品を取り揃えたオンラインストアです。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note：https://note.com/fanatics_japan