代表取締役社長 田村元志が「Fluxx Awards 2025」ヘルステック＆ウェルネス分野における「Healthcare Elite of the Year」を受賞

株式会社オーソエッジジャパン株式会社オーソエッジジャパン(本社:東京都中央区、代表取締役社長:田村元志)は、2025年6月5日に香港・ザ・リッツカールトンにて開催された「Fluxx Awards 2025」において、ヘルステック&ウェルネス分野における「Healthcare Elite of the Year」を受賞したことを本日お知らせいたします。

■ Fluxx Awardsについて

Fluxx Awardsは、世界の各分野において変革をもたらした革新的な個人・組織を顕彰する国際的なアワードです。主催するFluxx Events社は、数千人におよぶ候補者の中から、リーダーシップ、実績、推薦、職歴、さらには財務安定性など、多角的な基準に基づいて受賞者を選定します。2025年の本開催が記念すべき第1回となりました。

■ 表彰式でのスピーチより

(原文・日本語訳)

Thank you all.

My name is Genji Tamura, CEO of Orthoedge Japan, part of the Kuribara Medical Instruments Group.

Orthoedge Japan is a medical device dealer in the orthopedic market.

We started our business two years ago and have since grown rapidly.

We now hold a leading market share in the orthopedic field.

Our goal is to quickly provide new technologies and effective solutions to patients.

Therefore, we aim to be a bridge between the global market and the Japanese market.

If you are interested in the Japanese market, we would be pleased to work together.

(日本語訳)

このような名誉ある賞をいただき、心より感謝申し上げます。

私はオーソエッジジャパン代表の田村元志です。当社は栗原医療器械店グループの一員として活動する、整形外科領域に特化した医療機器のディーラーです。

創業からわずか2年という短期間で急成長を遂げ、現在では整形外科分野において国内トップクラスのシェアを獲得するまでに至りました。

私たちの使命は、世界中の革新的な医療技術や有効なソリューションを、いち早く日本の患者さんに届けることです。そのため、グローバル市場と日本市場をつなぐ“架け橋”となることを目指しています。

日本市場にご関心のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご一緒できれば幸いです。

■ 株式会社オーソエッジジャパン 会社概要

会 社 名:株式会社オーソエッジジャパン

事業開始日:2023年7月1日

代 表 者:田村 元志

所 在 地:〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目9番1号 日本橋三丁目スクエア 4階

事 業 内 容:医療機器販売事業、整形外科商材洗浄請負事業、専門コンサルティング

U R L:https://orthoedgejapan.com/

■本件に関する問い合わせ

部署名:経営管理本部 ビジネスマネジメントセクション

担当 :青島

E-mail:oej-info@orthoedge.co.jp

T E L:03‐6225‐2011

当社は今後も、整形外科領域における新たな価値創造を通じて、より良い医療の提供に貢献してまいります。