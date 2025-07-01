資金調達の基本を体系的に学べる無料コンテンツ 「READYFOR ファンドレイジング・ナレッジ」を無料公開

READYFOR株式会社

日本初・国内最大級のクラウドファンディングサービス「READYFOR」を運営するREADYFOR株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：米良はるか）は、非営利組織がファンドレイジング（資金調達）の基本を体系的に学べる無料コンテンツ「READYFOR ファンドレイジング・ナレッジ」を本日公開しました。「何から始めればよいかわからない」「まずは基礎を整理したい」という現場の声に応え、第1弾として、社内のファンドレイジングやPRの専門家が解説するナレッジ動画5本と同内容の記事を公開いたします。

READYFORは「みんなの想いを集め、社会を良くするお金の流れをつくる」というパーパスのもと、これまで約3万件のクラウドファンディングプロジェクトに伴走し、累計490億円のご支援を集めてまいりました。（2025年6月時点）

2024年3月には「READYFOR ファンドレイジングサービス」を開始し、非営利団体・学校法人・文化施設などの寄付集めの戦略設計と実行伴走に取り組んでいます。本ナレッジの公開により、伴走現場で培った知見を広く開放し、非営利団体が知見を得て実践できる環境づくりをさらに進めてまいります。

■「READYFOR ファンドレイジング・ナレッジ」概要

- 形式 ：動画（YouTube）＋ 記事（READYFORファンドレイジングサービスサイト内）- 価格 ：無料（ご登録不要）- URL ：https://www.youtube.com/playlist?list=PLbshgGyVVUsspuKuVC-N2xh-MzLhRVQ4H- 特徴 ：１.現場知を凝縮した実践型２.各分野に強みをもつ専門家がファンドレイジングを様々な角度で解説３.全体像を短時間で把握

第1弾公開コンテンツ（計5本）

１.【決定版】ファンドレイジングの戦略設計ガイド

動画：https://youtu.be/bdkD_9PeJ8s

記事：https://fr.readyfor.jp/article/250418_1(https://fr.readyfor.jp/article/250418_1)

２.【完全ガイド】ファンドレイジングとファンドレイザーの基本

動画：https://youtu.be/SsVq54Fzvnc

記事：https://fr.readyfor.jp/article/250418_2(https://fr.readyfor.jp/article/250418_2)

３.【非営利団体向け】成功するクラウドファンディング入門

動画：https://youtu.be/XFZboAbFJAo

記事：https://fr.readyfor.jp/article/250422(https://fr.readyfor.jp/article/250422)

４.【入門編】はじめての基金設計ガイド

動画：https://youtu.be/Lrdvx8D90M4

記事：https://fr.readyfor.jp/article/250501(https://fr.readyfor.jp/article/250501)

５.【決定版】“知ってもらう”から“巻き込む”へ。戦略PR入門

動画：https://youtu.be/9HqwcHi3bac

記事：https://fr.readyfor.jp/article/250425(https://fr.readyfor.jp/article/250425)

■READYFOR株式会社について

READYFOR株式会社は「みんなの想いを集め、社会を良くするお金の流れをつくる」というパーパスを掲げ、ファンドレイジング・コンサルティング事業・プログラム事業・フィランソロピー事業を運営しています。

- 会社名：READYFOR株式会社- 代表者：米良はるか- 所在地：東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階- 設立：2014年7月- 資本金：1億円- 会社ページURL：https://corp.readyfor.jp- クラウドファンディングサービス READYFOR URL ： https://readyfor.jp- 「READYFOR ファンドレイジングサービス」URL：https://fr.readyfor.jp/