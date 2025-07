スマホに二重のエアバッグ設計！台湾発 スマホアクセサリーブランド「RHINOSHIELD」、7月2日（水）より新作スマホケース「AirX ウルトラクッションケース」を発売

C. Simum Co., Ltd

台湾発のグローバルスマホアクセサリーブランド「RHINOSHIELD(ライノシールド)」は、2025年7月2日(水)より、公式サイトにて新製品「AirX(エアエックス)ウルトラクッションケース」を発売。独自の「エアクッション構造」と「クラッシャブル構造」による「多層式内部ダメージ保護システム」を採用し、落下時の衝撃を最大81%分散・隔離することで、まるでスマホにエアバッグを装着するかのような保護を実現。内部ダメージ(遅発性故障)のリスクを大幅に軽減します。

【RHINOSHIELD AirX ウルトラクッションケース】

■多層構造で「最大81%の衝撃吸収」を実現、AirX がスマホ保護の常識を覆す

従来のスマホケースは「硬さで衝撃を受け止める」ことに重点を置いていましたが、それでは落下を繰り返すほど素材が疲弊し、保護力が落ちていく恐れがあります。ケースが目に見えないダメージを蓄積し、やがて致命的な「内部ダメージ」となる可能性があります。

AirX はその課題に対し、「衝撃の多方向分散」と「力の弱体化」を同時に行う「多層式内部ダメージ保護システム」を搭載。エアバッグのような「エアクッション構造」が瞬時に落下の衝撃を吸収・封鎖し、4隅の「クラッシャブル構造」は自動車のクラッシャブルゾーンのように衝撃エネルギーを分散・吸収し、スマホを内部ダメージから守ります。

●第一層:エアクッション構造

360度フルカバーのエアクッション構造が、落下の衝撃をクッション内で即座に吸収、封じ込めます。圧縮、循環、反発のプロセスで衝撃が加わった箇所からエネルギーをゆるやかに逃します。

●第二層:クラッシャブル構造

膨大な数の衝撃パターンを分析し、もっとも破損リスクの高い箇所を特定。ケースの4隅に配置されたクラッシャブル構造が、落下時のエネルギーを逃して内部ダメージの集中を避け、デバイスに及ぼす影響を大幅に軽減します。

【製品概要】

製品名:RHINOSHIELD AirX

カラー:ヴェロブラック / フラックスグレー(全2色)

対応機種:iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max

種類:全てMagSafe対応

価格:8,800円(税込)~

【製品の主な特徴】

■最大81%の衝撃吸収性能

・ケースの外周に張り巡らされた「エアクッション構造」と、4隅に配置された「クラッシャブル構造」の多層構造で衝撃の81%を吸収、内部ダメージのリスクを大幅に軽減します。

■従来比30倍の耐久性

・RHINOSHIELD独自のShockSpread(TM) ECO技術により

繰り返しの衝撃にも耐え、高い保護力を維持します。

■100%リサイクル可能

・ケースの強度を高めるためには複合素材の使用が一般的なスマホケース市場において、RHINOSHIELDは単一素材で脅威の耐衝撃性能を実現。単一素材なので100%循環リサイクルが可能。またBPA/F/S フリーでスマホも地球も人も守るやさしい設計です。

■360度エアバッグ設計

・360度フルカバーのエアバッグ設計に組み込まれた一体型ボタン、側面への衝撃にも強い設計。

■サイドエアクッション

・両サイドのエアクッション設計が圧力を分散、長時間の使用でも快適なグリップ感を叶えます。

【RHINOSHIELD ラボ 独自品質テスト】

AirX は米国軍事MIL規格 MIL-STD-810H を軽々とクリアしただけでなく、「落下防御基準の再定義」という理念のもと、より厳格な独自品質テストを実施。



スマホ内部の衝撃力を測定する「Gフォース衝突テスト」、耐久性を確認する「反復ローリング落下テスト」、さらに 「AOI 自動光学検査」、「内蔵ボタン疲労テスト」、「ねじりテスト」など、RHINOSHIELD ラボでの科学的な品質テストを通じて、保護性能と安全性を徹底的に検証しています。

【情報詳細】

詳細につきましては、弊社公式サイトをご参照ください。

RHINOSHIELD(ライノシールド) 公式サイト:https://rhinoshield.jp(https://rhinoshield.jp/)

■RHINOSHIELD(ライノシールド)公式SNSアカウント

Instagram:https://www.instagram.com/rhinoshield_jp(https://www.instagram.com/rhinoshield_jp/)

X(旧Twitter):https://x.com/RHINOSHIELD_JP

facebook:https://www.facebook.com/RhinoShieldJapan

TikTok:https://www.tiktok.com/@rhinoshield_jp

■RHINOSHIELD(ライノシールド)について

RHINOSHIELDは台湾発のグローバル企業で、スマホケース、画面保護フィルム、ネック・ハンドストラップなど、スマートフォンに関するあらゆるソリューションを、サステナビリティの理念のもと提供しています。素材をシンプルにすることでリサイクル効率が最大化され、リサイクル素材を使用した製品の製造・販売を通して私たちのミッション【あなたのデバイスを守る、私たちの地球を守る】を実現しています。https://shop.rhinoshield.jp/sustainability

■会社概要

社名:C. Simum Co., Ltd

代表者:Ching Yu WANG

所在地:3/F., Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen’s Road Central, Hong Kong