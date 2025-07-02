防水・マグネット付きで500ルーメンの明るさ！小型充電式LEDライトを7月2日に発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、クリップでもマグネットでも設置でき、アウトドアや野外作業にもおすすめな防水・防塵のIP54仕様のLEDライト「800-LED094」を発売しました。
おすすめポイント
- 500ルーメンの高輝度LEDで広範囲を明るく照射
- 防水・防塵（IP54）対応で屋外使用も安心
- クリップ＆マグネット付きで設置自由自在
掲載ページ
作業灯 LED 充電式 防水 小型 クリップ マグネット付 500ルーメン スタンド 手持ちライト ベージュ
型番：800-LED094 販売価格：4,528円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/800-LED094
●手のひらサイズながら最大500ルーメンの高輝度LEDを搭載
本製品は、20粒のLEDが暗所でも広範囲をしっかり照らし、夜間作業やキャンプ、車内整備にも最適な最大500ルーメンです。3段階の調光と昼光色・電球色の調色機能付きで、用途に合わせて柔軟に使えます。
●ケーブルレスで使いやすい、充電式ライト
USB Type-C充電対応のリチウムイオンバッテリーを内蔵し、最大40時間連続使用可能。面倒なコード配線から解放され、屋外でも自由な位置で使用できます。フル充電は約3時間で対応できます。
●設置場所を選ばない！クリップ＆マグネット対応
本体にクリップとマグネットを装備。金属製の柱や棚、ベルトなどにしっかり固定できるため、両手を使う作業にも便利です。
●角度調整で照らしたい方向に照射
スタンドとしても使えるデザインで、角度は無段階で調整可能。また折りたたんでコンパクトにもできます。
●雨やホコリにも負けない防水・防塵性能
防塵・防水性能はIP54準拠。粉塵が舞う現場や突然の雨にも耐えられるため、屋外作業やガレージ作業、アウトドアレジャーなど、天候に左右されず安心して使用可能。耐久性も高く、長く愛用できるタフな設計です。
製品仕様
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/800-LED094
サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/800-led094/
サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/800-led094.html
サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/746501714
サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFGMW7PT
サンワダイレクト関連商品掲載ページ
作業灯の通販商品一覧の商品一覧を見る
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001017012026
【2025年版】LEDライトの選び方
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-ledlight.html
サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS
サンワダイレクト 公式ホームページ
https://direct.sanwa.co.jp
サンワダイレクト公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/sanwadirect/
サンワダイレクト公式LINEアカウント
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL ：086-223-3311
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください