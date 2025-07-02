防水・マグネット付きで500ルーメンの明るさ！小型充電式LEDライトを7月2日に発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、クリップでもマグネットでも設置でき、アウトドアや野外作業にもおすすめな防水・防塵のIP54仕様のLEDライト「800-LED094」を発売しました。

おすすめポイント

- 500ルーメンの高輝度LEDで広範囲を明るく照射- 防水・防塵（IP54）対応で屋外使用も安心- クリップ＆マグネット付きで設置自由自在

掲載ページ

作業灯 LED 充電式 防水 小型 クリップ マグネット付 500ルーメン スタンド 手持ちライト ベージュ

型番：800-LED094 販売価格：4,528円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/800-LED094

●手のひらサイズながら最大500ルーメンの高輝度LEDを搭載

本製品は、20粒のLEDが暗所でも広範囲をしっかり照らし、夜間作業やキャンプ、車内整備にも最適な最大500ルーメンです。3段階の調光と昼光色・電球色の調色機能付きで、用途に合わせて柔軟に使えます。

●ケーブルレスで使いやすい、充電式ライト

USB Type-C充電対応のリチウムイオンバッテリーを内蔵し、最大40時間連続使用可能。面倒なコード配線から解放され、屋外でも自由な位置で使用できます。フル充電は約3時間で対応できます。

●設置場所を選ばない！クリップ＆マグネット対応

本体にクリップとマグネットを装備。金属製の柱や棚、ベルトなどにしっかり固定できるため、両手を使う作業にも便利です。

●角度調整で照らしたい方向に照射

スタンドとしても使えるデザインで、角度は無段階で調整可能。また折りたたんでコンパクトにもできます。

●雨やホコリにも負けない防水・防塵性能

防塵・防水性能はIP54準拠。粉塵が舞う現場や突然の雨にも耐えられるため、屋外作業やガレージ作業、アウトドアレジャーなど、天候に左右されず安心して使用可能。耐久性も高く、長く愛用できるタフな設計です。

製品仕様

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

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サンワダイレクト楽天市場店

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サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

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サンワダイレクトau Pay マーケット店

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サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFGMW7PT

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

作業灯の通販商品一覧の商品一覧を見る

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【2025年版】LEDライトの選び方

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社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください