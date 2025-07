メゾピアノジュニアから、強くて可愛いヒロイン『パワーパフ ガールズ』との初のスペシャルアイテムが7月4日(金)より登場！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

子ども服ブランドを手掛ける、株式会社ナルミヤ・インターナショナル(本社:東京都港区芝公園、代表取締役執行役員社長:國京 紘宇)が展開するジュニアブランド「mezzo piano junior(メゾ ピアノ ジュニア)」より、大人気アニメ『パワーパフ ガールズ』との初のスペシャルアイテムが、2025年7月4日(金)より発売いたします。全国のメゾピアノジュニア直営店・公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン(https://www.narumiya-online.jp/webshop/ )にてお取り扱いいたします。

<アイテムラインナップ>

袖リボンTシャツ

強くて可愛い3人のヒロインたちが主役の、エネルギッシュでポップなTシャツ。

ブロッサム、バブルス、バターカップのグラフィックに、ラメプリントとリボン袖でメゾピアノジュニアらしいガーリーなエッセンスをプラス。

普段のおしゃれに“ヒロイン気分”を添えてくれる、主役級トップスです。

■【The Powerpuff Girls】袖リボンTシャツ

品番:8153206

サイズ:140cm/150cm/160cm

価格:\9,130(税込)

リンガーTシャツ

『パワーパフ ガールズ』の世界観をカジュアルに楽しめる、レトロポップなリンガーTシャツ。

ポップな配色とちょっぴり懐かしいカラーリングが、おしゃれ好きな女の子の心をくすぐります。

デイリーコーデに元気をくれる1枚です♪

■【The Powerpuff Girls】リンガーTシャツ

品番:8153207

サイズ:140cm/150cm/160cm

価格:\9,130(税込)

キラキラハートポーチ

オリジナル総柄を贅沢に使用した、特別感たっぷりのハート型ポーチ(ハート)

キラキラのラメプリントに、オーロラビーズ&リボンチャームが揺れるデザインで、ミニバッグとしても大活躍!

■【The Powerpuff Girls】ハートポーチ

品番:8153403

サイズ:Free

価格:\6,930(税込)

発売詳細

■店舗販売開始日

2025年7月4日(金)

全国のメゾピアノジュニア直営店

https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?brand=20

■オンラインショップ販売開始日

2025年7月4日(金) 10:00

公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/20/

■特設サイト

https://www.narumiya-online.jp/shop/e/eMJ2507/



<パワーパフ ガールズとは>

カートゥーン ネットワークで絶大な人気を誇るテレビアニメシリーズ。遺伝子工学を研究するユートニウム博士が、お砂糖、スパイス、ステキなものを混ぜてとびきり可愛い女の子を作るはずが、間違えて余計な薬品が入ってしまった結果、ブロッサム、バブルス、バターカップの3人娘が誕生。アメリカの活気あふれる大都会「タウンズヴィル」を舞台に、3人娘がガールズパワー全開で街にはびこる悪者たちに戦いを挑む!

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & (TM) Cartoon Network. (s25)

本商品はワーナー ブラザース ジャパン合同会社との商品化契約に基づき、株式会社グレイスが企画‧製造し株式会社ナルミヤ・インターナショナルが販売する商品です

華やかでロマンティックな女の子のためのブランド。上品なスタイルから、トレンド感のあるカジュアルスタイルまで展開。

対象:9-15歳

サイズ:140-160cm

ONLINE SHOP :https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/20/?from=PR

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル(本社:東京都港区芝公園/代表取締役執行役員社長 國京紘宇)は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx