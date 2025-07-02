JR西日本とヘッドウォータースコンサルティング、AI Agent Day 2025 Summerで「鉄道におけるAI活用と業務の未来」について共同発表
株式会社ヘッドウォータースコンサルティング（本社：東京都新宿区、代表取締役：加藤 健司、以下「ヘッドウォータースコンサルティング」）は、西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：倉坂 昇治、以下「JR西日本」）とともに、7月9日に開催されるカンファレンス「AI Agent Day 2025 Summer」に登壇し、「鉄道におけるAI活用と業務の未来」をテーマに実践事例を紹介します。
■登壇セッションの概要
テーマ：「鉄道におけるAI活用と業務の未来｜JR西日本が挑むリスク、ヒト、デジタルの最適化」
日 程：2025年7月9日（水）13:30～14:00
講演者：JR西日本 理事 鉄道本部 副本部長 イノベーション本部長 田淵 剛氏
ヘッドウォータースコンサルティング DXデザイン事業部 グループリーダー 森岡 達也
本セッションでは、JR西日本が構想する「次世代の駅」の実現に向け、両社が連携して推進している「Copilot for 駅員」の導入事例を通じて、鉄道業務におけるAIエージェント活用の最新事例を紹介します。
■「AI Agent Day 2025 Summer」開催概要
本イベントは、AIエージェントの社会実装を推進する一般社団法人AICX協会が主催し、製造・交通・食品・航空など幅広い業界の先進事例が共有されるカンファレンスです。
日 時：2025年7月9日（水）～11日（金） 10:00～17:15
形 式：完全オンライン（YouTube配信）
参加費：無料（事前登録制）
※詳細、お申込み https://aicx.jp/conference2025summer
以上
■参考情報
・JR西日本の生成AI「Copilot for 駅員」に対する開発支援を行っています
https://www.headwaters.co.jp/news/jr_west_ai_copilot_for_ekiin.html
■商標について
記載されているイベントなどの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
■会社情報
会社名：株式会社ヘッドウォータースコンサルティング
所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4階
代表者：代表取締役 加藤 健司
設 立：2022年2月
URL ：https://consulting.headwaters.co.jp