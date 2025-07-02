7月6日（日）開催「VIRTUA FIGHTER Open Championship ASIA Qualifier in JAPAN」ライブ配信情報を公開！

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株式会社セガ


株式会社セガは、発売中のPC（Steam）用ソフト『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.（バーチャファイター5 レヴォ）』について、2025年7月6日（日）に東京・品川区のセガ本社にて開催予定の「VIRTUA FIGHTER Open Championship ASIA Qualifier in JAPAN」のライブ配信情報を公開したことをお知らせいたします。


　


「VIRTUA FIGHTER Open Championship（以下VFOC）」は、「バーチャファイター」シリーズ初の公式世界大会です。北米、欧州、アジアの3地域で予選を行い、各予選を勝ち抜いた10名の選手がグランドファイナルに集結し、優勝者には10万ドル（約1,400万円）が贈られます。


　


ぜひリアルタイムでご観戦いただき、出場選手への応援コメントをお願いいたします。


　


【番組視聴URL】


【VIRTUA FIGHTER Open Championship】ASIA Qualifer in JAPAN


日本：https://youtube.com/live/dZP8qgBdoHg(https://youtube.com/live/dZP8qgBdoHg)



　


ライブ配信概要


大会名


VIRTUA FIGHTER Open Championship ASIA Qualifier in JAPAN


　


配信日時


2025年7月6日（日）17:00～20:00（予定）


　


会場


〒141-0033　東京都品川区西品川一丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー


セガ本社内「LIGHTHOUSE」


※会場での観覧を希望する方は14:00にセガ本社1Fロビーにお越しください。


　


出演者


■ハメコ。（MC）




■組長（実況解説）




■ChinpanJ（ゲスト／Combo Breaker 2025 優勝）




■Legacy VIRTUA FIGHTER Project Producer 青木 盛治




　


会場イベント


■ASIA Qualifier in JAPAN プレゼント抽選会


当日の出場者・来場者を対象に豪華賞品が当たるプレゼント抽選会を開催します。


「Qanba 2009 Arcade（アーケードコントローラー内蔵ゲーミングデスク）」を1名様にプレゼントいたします。


他にも「VF30周年記念パーカー（非売品）」などをご用意しておりますので、ぜひご来場ください。


※プレゼント抽選会は16:45開始予定です。


※16:30までに来場された方が対象になります。


※賞品のQanba 2009 Arcadeについては、国内指定箇所への発送（国内島しょ、海外は発送不可）となります。




　


■VIRTUA FIGHTER Open Championship ASIA Qualifier in JAPANウォッチパーティー


芦澤佳純さんと音無えりなさんによるウォッチパーティーを開催します。


会場からゲスト・“豪傑”大須晶さんを迎えてお送りいたします。


　


番組視聴URL▼


https://www.youtube.com/live/GHz4auyEqVA




　


VFOC 公式サイト


https://virtua-fighter.com/jp/championship


　


■「GigaCrysta」シリーズを『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』推奨モニターとして認定！




株式会社アイ・オー・データ機器より本大会に機材協賛をいただくことが決定しました。


本大会に提供されるゲーミングモニター「GigaCrystaシリーズ」は『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』推奨モニターとしても認定され、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』の検証基準を満たし、動作検証を受けたゲーミングモニターとなります。


　


製品の詳細は下記よりご確認ください。


　


【推奨モニターGigaCrystaシリーズ】




・180Hz＆WQHD対応27型ゲーミングモニター「LCD-GDQ271JA」


製品ページ：http://page-edit.iodata.jp/product/lcd/gaming/lcd-gdq271ja/index.htm


・180Hz対応フルHD27型ゲーミングモニター「LCD-GD271JD」


製品ページ：http://page-edit.iodata.jp/product/lcd/gaming/lcd-gd271jd/index.htm


・180Hz対応フルHD23.8型ゲーミングモニター「LCD-GD241JD」


製品ページ：http://page-edit.iodata.jp/product/lcd/gaming/lcd-gd241jd/index.htm


　


　


【商品概要】


商品名：Virtua Fighter 5 R.E.V.O.（バーチャファイター5 レヴォ）


対応機種：PC（Steam）/ PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Nintendo Switch(TM) 2


発売日：


PC（Steam）配信中（2025年1月28日（火）配信）


PlayStation(R)5 未定


Xbox Series X|S 未定


Nintendo Switch(TM) 2 未定


希望小売価格：


『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』スタンダードエディション：2,500円（税込）


『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』30thアニバーサリーエディション：6,980円（税込）


DLC「龍が如く」シリーズコラボパック：1,100円（税込）


DLCレジェンダリーパック：1,100円（税込）


DLC「鉄拳7」コラボパック：1,100円（税込）


※PS5(R)版、Xbox Series X|S版、Nintendo Switch 2版の価格は未定


ジャンル：対戦型格闘アクション


プレイ人数：


1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）


※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。


発売・販売：株式会社セガ


CERO表記：B区分（12歳以上対象）


著作権表記：(C)SEGA


公式サイト：https://virtua-fighter.com/revo/jp/


公式X：https://x.com/vf_official


　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。