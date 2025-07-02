7月6日（日）開催「VIRTUA FIGHTER Open Championship ASIA Qualifier in JAPAN」ライブ配信情報を公開！
株式会社セガは、発売中のPC（Steam）用ソフト『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.（バーチャファイター5 レヴォ）』について、2025年7月6日（日）に東京・品川区のセガ本社にて開催予定の「VIRTUA FIGHTER Open Championship ASIA Qualifier in JAPAN」のライブ配信情報を公開したことをお知らせいたします。
「VIRTUA FIGHTER Open Championship（以下VFOC）」は、「バーチャファイター」シリーズ初の公式世界大会です。北米、欧州、アジアの3地域で予選を行い、各予選を勝ち抜いた10名の選手がグランドファイナルに集結し、優勝者には10万ドル（約1,400万円）が贈られます。
ぜひリアルタイムでご観戦いただき、出場選手への応援コメントをお願いいたします。
【番組視聴URL】
【VIRTUA FIGHTER Open Championship】ASIA Qualifer in JAPAN
日本：https://youtube.com/live/dZP8qgBdoHg(https://youtube.com/live/dZP8qgBdoHg)
ライブ配信概要
大会名
VIRTUA FIGHTER Open Championship ASIA Qualifier in JAPAN
配信日時
2025年7月6日（日）17:00～20:00（予定）
会場
〒141-0033 東京都品川区西品川一丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー
セガ本社内「LIGHTHOUSE」
※会場での観覧を希望する方は14:00にセガ本社1Fロビーにお越しください。
出演者
■ハメコ。（MC）
■組長（実況解説）
■ChinpanJ（ゲスト／Combo Breaker 2025 優勝）
■Legacy VIRTUA FIGHTER Project Producer 青木 盛治
会場イベント
■ASIA Qualifier in JAPAN プレゼント抽選会
当日の出場者・来場者を対象に豪華賞品が当たるプレゼント抽選会を開催します。
「Qanba 2009 Arcade（アーケードコントローラー内蔵ゲーミングデスク）」を1名様にプレゼントいたします。
他にも「VF30周年記念パーカー（非売品）」などをご用意しておりますので、ぜひご来場ください。
※プレゼント抽選会は16:45開始予定です。
※16:30までに来場された方が対象になります。
※賞品のQanba 2009 Arcadeについては、国内指定箇所への発送（国内島しょ、海外は発送不可）となります。
■VIRTUA FIGHTER Open Championship ASIA Qualifier in JAPANウォッチパーティー
芦澤佳純さんと音無えりなさんによるウォッチパーティーを開催します。
会場からゲスト・“豪傑”大須晶さんを迎えてお送りいたします。
番組視聴URL▼
https://www.youtube.com/live/GHz4auyEqVA
VFOC 公式サイト
https://virtua-fighter.com/jp/championship
■「GigaCrysta」シリーズを『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』推奨モニターとして認定！
株式会社アイ・オー・データ機器より本大会に機材協賛をいただくことが決定しました。
本大会に提供されるゲーミングモニター「GigaCrystaシリーズ」は『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』推奨モニターとしても認定され、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』の検証基準を満たし、動作検証を受けたゲーミングモニターとなります。
製品の詳細は下記よりご確認ください。
【推奨モニターGigaCrystaシリーズ】
・180Hz＆WQHD対応27型ゲーミングモニター「LCD-GDQ271JA」
製品ページ：http://page-edit.iodata.jp/product/lcd/gaming/lcd-gdq271ja/index.htm
・180Hz対応フルHD27型ゲーミングモニター「LCD-GD271JD」
製品ページ：http://page-edit.iodata.jp/product/lcd/gaming/lcd-gd271jd/index.htm
・180Hz対応フルHD23.8型ゲーミングモニター「LCD-GD241JD」
製品ページ：http://page-edit.iodata.jp/product/lcd/gaming/lcd-gd241jd/index.htm
【商品概要】
商品名：Virtua Fighter 5 R.E.V.O.（バーチャファイター5 レヴォ）
対応機種：PC（Steam）/ PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Nintendo Switch(TM) 2
発売日：
PC（Steam）配信中（2025年1月28日（火）配信）
PlayStation(R)5 未定
Xbox Series X|S 未定
Nintendo Switch(TM) 2 未定
希望小売価格：
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』スタンダードエディション：2,500円（税込）
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』30thアニバーサリーエディション：6,980円（税込）
DLC「龍が如く」シリーズコラボパック：1,100円（税込）
DLCレジェンダリーパック：1,100円（税込）
DLC「鉄拳7」コラボパック：1,100円（税込）
※PS5(R)版、Xbox Series X|S版、Nintendo Switch 2版の価格は未定
ジャンル：対戦型格闘アクション
プレイ人数：
1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）
※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：B区分（12歳以上対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://virtua-fighter.com/revo/jp/
公式X：https://x.com/vf_official
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。