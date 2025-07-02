GIGABYTE社製マザーボード、ドスパラ限定モデルIntel(R) Z890 & Intel(R) B760 チップセット搭載の２製品とAMD B850 チップセット搭載の１製品を発売

株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス（本社：東京都千代田区）は、取り扱いメーカーGIGABYTE社より

ドスパラ限定モデルマザーボード、Intel(R) Z890 Expressチップセットを搭載した「GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE」およびIntel(R) B760 Expressチップセットを搭載した「GIGABYTE B760M DS3H GEN5」の２製品と AMD B850 チップセットを搭載した「GIGABYTE B850 GAMING X WIFI6E」の１製品を2025年7月4日に発売いたします。

各製品の詳細に関しては、下記をご参照ください。

1. 製品名：GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE (型番：Z890 A ELITE WF7 ICE)

メーカー製品ページ： https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/Z890-AORUS-ELITE-WIFI7-ICE

16 + 1 + 2 フェーズ・デジタル電源設計、VRM 用大型ヒートシンク & M.2 Thermal Guard L、EZ-Latch による PCIe x16 スロットのボタン式クリックリリース & M.2 コネクタのネジ無し設計、DDR5 XMP 対応、リア Thunderbolt 4 Type-C (40Gb/s)、フロント USB 3.2 Gen.2 Type-C (10Gb/s)、単 PCIe 5.0 + 3連 PCIe 4.0 M.2 スロット (全ヒートシンク付; ネジ不要ヒートシンク着脱可能)、PCIe x16 UD スロット X アーマー、2.5 GbE 有線 LAN、WIFI 7 無線LAN + BT (アンテナ線のワンタッチ着脱可能 EZ-Plug)、一体型 I/Oバックパネル、Q-Flash Plus、Smart Fan 6、内蔵式 HDMI ディスプレイ端子、「ヒートシンク・基板・WIFI アンテナ」を含むオールホワイト仕様や3年保証を備えた、AORUS ゲーミング ATX マザーボードです。

2. 製品名：GIGABYTE B760M DS3H GEN5（型番：B760M DS3H GEN5）

メーカー製品ページ：https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B760M-DS3H-GEN5

6 + 2 + 1 フェーズ・デジタル電源設計、DDR5 XMP メモリ対応、VRM 用大型ヒートシンク & M.2 Thermal Guard、PCIe 5.0 Gen5 x16 帯域対応、EZ-Latch による PCIe x16 スロットのクリックリリース設計、リア USB 3.2 Gen.2 Type-C (10 Gbps)、Realtek 高音質オーディオ、2連 PCIe 4.0 M.2 スロット、Ultra Durable PCIe アーマー、Realtek 2.5 GbE 有線 LAN、Q-Flash Plus、Smart Fan 6 などの機能や3年保証を備え、一般用途に最適な GIGABYTE UD (Ultra Durable) 系 MicroATX マザーボードです。

3. 製品名： GIGABYTE B850 GAMING X WIFI6E（型番：B850 GAMING X WIFI6E）

メーカー製品ページ：https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B850-GAMING-X-WIFI6E#kf

12 + 2 + 2 フェーズ・デジタル電源設計、VRM 用大型ヒートシンク、EZ-Latch Plus による PCIe x16 スロットのボタン式クリックリリース & Gen.5 M.2 コネクタのネジ無し設計、DDR5 EXPO & XMP 対応、リア USB 3.2 Gen.2 Type-C (10Gb/s)、フロント USB 3.2 Gen.2x2 Type-C (20Gb/s)、単 PCIe 5.0 + 2連 PCIe 4.0 M.2 スロット、PCIe x16 UD スロット・アーマー、Realtek 2.5 GbE 有線 LAN、WIFI 6E 無線 LAN + BT (アンテナ線のワンタッチ着脱可能 EZ-Plug)、一体型 I/O バックパネル、Q-Flash Plus、Smart Fan 6 などの機能や3年保証を備えた、GIGABYTE ゲーミング ATX マザーボードです。

■製品概要

■メーカーリリースページ

https://www.gigabyte.com/jp/Press/News/-448

■製品の高解像度画像

https://drive.google.com/drive/folders/1wv8zJsknmt-pmD_WDXTV4DjfdZH6hfzG?usp=sharing

■GIGABYTE TECHNOLOGY社 概要

PC業界の世界的リーダーの一社であるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」ことを目指し、包括的な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ、ビジネス、ゲーム、クラウドシステムなどを網羅する専門知識を有するGIGABYTEは、常に研究と革新を駆使し、ユーザーニーズを満たします。 GIGABYTEは、数々の受領歴を持つマザーボード、グラフィックスカード、ラップトップ、ミニPCおよびその他のPCコンポーネントとアクセサリで知られ、特許を取得したDualBIOS(TM)およびUltra Durable(TM)テクノロジーでPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートとして、GIGABYTEは、5G時代に理想的なインフラストラクチャを開発すべく、AIとAloTアプリケーションを統合するハードウェアとソフトウェアソリューションでビジネスサーバーとクラウドシステムの範囲を拡大する準備を整えています。

ウェブサイト：https://www.gigabyte.com/jp

■株式会社ニューエックス 概要

株式会社ニューエックスは、製品の企画、検討から提案、開発、評価、生産、さらにメンテナンスやサポートまでを一貫して行い、耐久性や安定感に優れた高品位製品としてお客様にお届けします。カスタマイズのバリエーションも豊富で、あらゆる目的や用途に対応し、お客様のご要望に沿った柔軟なサービスを提供しています。

ウェブサイト：https://newx-corp.jp

公式Ｘ：https://twitter.com/NEWXCorp