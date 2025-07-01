「きらやか銀行SBIさくらんぼ支店」における新商品取り扱い開始について
株式会社きらやか銀行（本店 山形市 頭取 西塚 英樹）は、SBIさくらんぼ支店にて新商品の取扱い開始をお知らせします。今後もより多くの皆様に魅力的な商品の提供・サービス向上に努めてまいります。
◇定期預金商品概要
商 品 名：うんまい山形定期便定期預金
取扱期間：2025年7月1日（火）～2025年8月29日（金）
対 象：SBIさくらんぼ支店に口座をお持ちのお客様
募集総額：20億円（募集総額に達し次第終了とさせていただきます）
預入金額：一口あたり500万円以上1,000万円未満（お預入れ口数に上限ありません）
預入期間：3ヶ月
満期取扱：自動継続（元利金継続）でのお取り扱いとなります
適用金利：店頭表示金利
年0.205％（税引後 年0.163％）※2025年7月1日現在
特 典：3ヶ月毎の自動継続を確認後、山形県産の特産品をお送りいたします
・第1回発送：つや姫 2025年新米
・第2回発送：山形牛特製ハンバーグ
・第3回発送：さくらんぼ
・第4回発送：山形県産和牛
※天候不順等の諸事情により商品確保が困難な場合、発送時期の変更や 代替品のお届けとなる場合がございます。
※商品の詳細については、キャンペーンページをご確認ください。
https://www.kirayaka.co.jp/kojin/save/safety/unmai_yamagata/?utm_source=pr&utm_medium=times&utm_campaign=prtimes(https://www.kirayaka.co.jp/kojin/save/safety/unmai_yamagata/?utm_source=pr&utm_medium=times&utm_campaign=prtimes)