2025年度 日本民間放送連盟賞 ラジオ近畿地区審査でFM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』が生ワイド部門で1位になりました

株式会社 FM802

2025年度 日本民間放送連盟賞 ラジオ近畿地区審査でFM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』が生ワイド部門の種目で1位となりました。

2025年7月2日(水)に行われた、「2025年度 日本民間放送連盟賞 ラジオ近畿地区審査」において、FM802のプログラム『on-air with TACTY IN THE MORNING』が、「生ワイド番組部門」の種目で1位となりました。近畿地区で1位となった作品は、中央審査会へと進みます。審査の結果は9月に発表される予定です。

『on-air with TACTY IN THE MORNING』は、DJ大抜卓人が2013年4月から放送をスタート。月曜日から木曜日、平日の朝、家で支度をしている人や通勤通学中の人、会社で働いている人、 仕事中などに車で移動している人など、分刻みで環境が変わっていく朝の時間に、元気な音楽と役立つ情報でカラフルな朝を彩る5時間のモーニングショープログラムです。

今回、「日本民間放送連盟賞 ラジオ近畿地区審査 生ワイド番組部門」で1位となった2025年5月5日の放送回は、「こどもの日」のオンエア。「THANK YOU リクエスト」をテーマに、親から子どもへ、子どもから親へ、普段はなかなか言えない「感謝」の気持ちや大切な人へのメッセージをリクエスト曲とともにたっぷりご紹介しました。

離れて暮らすお子さんへ届けたい曲、娘さんの結婚式を前日に控えたお父さんリスナーからのメッセージ、いつも送り迎えをしてくれるお父さん・お母さんへの感謝…など様々な世代のリスナーからメッセージ・リクエストが寄せられました。

“朝の10分間を有効に使ってほしい”という思いからスタジオに用意したDJセットで複数の楽曲を短く繋いで10分間ノンストップでオンエアする「10 MINUTES MIX」や、音楽史に残る名曲をその曲の成り立ちとともに振り返る「TIME MACHINE」など、TACTY IN THE MORNINGの人気コーナーも余すことなくお届け。リスナーとのコミュニケーションも大切にしながら、大阪のエンタテインメント業界でも屈指のフットワーカー“タクティー”こと大抜卓人が、あちこちで見て聞いて体験したモノ・コトもたっぷり盛り込んだ5時間の生放送をお届けしました。

【番組情報】

FM802「on-air with TACTY IN THE MORNING」

■放送日時: 2025年5月5日(月)6:00-11:00

■DJ: 大抜卓人

■番組HP:https://funky802.com/tacty/

■番組DJ 大抜卓人コメント

リスナーさんとの日常がこのように評価されたことが何より嬉しいです。ラジオで出会う音楽のマジックを信じて、これからも生活に彩りを添える番組であり続けられるようスタッフと共に精進していきます。音で繋がる特別な時間をこれからもよろしくお願いいたします。

なお、2025年1月に株式会社radikoが発表した、2024 年ラジコで聴かれたラジオ番組・音楽を振り返る年間ランキングにおいて、在阪エリアのラジコで一番聞かれたラジオ番組ランキングでもFM802 『on-air with TACTY IN THE MORNING』(月-木 06:00-11:00 DJ大抜卓人)がトップとなりました。

※集計方法:2024 年1 月1 日~12 月31 日の期間に、ラジコで聴かれた各番組全放送回の聴取者数(ライブ・タイムフリー合算)をランキング化しています

※【在阪エリア対象局】2 府4 県全域を無料配信エリアとする民放ラジオ局(8 局)

ABC ラジオ、 MBS ラジオ、OBC ラジオ大阪、FM COCOLO 、 FM802、 FM 大阪、ラジオ関西、 Kiss FM KOBE

参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000419.000088611.html

さらに、FM802は2025年1月に発表された、2024年12月9日(月)~15日(日)に行われた「ビデオリサーチ関西圏ラジオ聴取率調査」で、全日平均の6:00~24:00において、首位を獲得しております。

1993年6月以来、FM802がコアターゲットとする16歳から34歳において82回連続首位となります。コアターゲットにおいて在阪のFM全局でのシェアは、77.6 %、在阪ラジオ全局でのシェアは64.6%となります。

参考: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000415.000088611.html