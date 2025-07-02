くじらリアルエステートテックのIoT設備を採用！進和建設工業による「IoTスマート賃貸マンション」が大阪・平野町に完成
都市部における入居者ニーズの多様化や空室対策が課題となる中、これらの課題を解決する新たな取り組みとして、進和建設工業株式会社（本社：大阪府堺市北区）が設計・施工を手がけたIoTスマート賃貸マンション（所在地：大阪市中央区平野町3丁目）が完成しました。
本物件には、株式会社くじらリアルエステートテック（本社：大阪市西区）が開発・販売するIoT設備――インターホン、宅配ボックス、スマートロック――が採用されており、非対面での来客対応や宅配物の受け取り、鍵管理の効率化を通じて、入居者の利便性と物件の付加価値向上に貢献しています。
このたび、本物件の完成を記念して、2025年7月10日（木）に「IoTスマート賃貸マンション見学会」の開催が決定しました。
■ 本物件の特徴とIoT設備のご紹介
IoTスマート賃貸マンションは、RC造・地上10階建て、全24戸。間口約7mという狭小地を有効に活用しながら、快適性と利便性を兼ね備えた集合住宅向けの最新IoT設備を搭載しています。
今回導入されたIoT設備は、すべて株式会社くじらリアルエステートテックが開発したものです。
スマートインターフォン for オートロックシステム
ICカード、パスコード、顔認証で共有エントランスのオートロックを解錠可能です。専用スマホアプリにより、不在時でも来訪者対応や遠隔解錠ができます。
製品ページ：https://smart-interphone.kujira-realestatetech.co.jp/
スマート宅配ボックス
宅配ボックスや郵便ポストはICカード、パスコード、専用スマホアプリで解錠可能です。荷物が届くと専用アプリに通知が送られます。
製品ページ：https://deliverybox.kujira-realestatetech.co.jp/
クラウドスマートロック
各住戸の玄関ドアはICカード、パスコード、指紋認証で解錠可能です。
製品ページ：https://smartlock.kujira-realestatetech.co.jp/
■ 「完成見学会」概要
日時：2025年7月10日（木）12:00～16:30（完全予約制）
場所：大阪府大阪市中央区平野町3-2-7
アクセス：大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩3分／「本町」駅 徒歩5分
内容：物件見学/土地活用・建築相談コーナー/IoTスマート設備デモ展示/IoT導入相談
対象：賃貸物件オーナー・投資家・不動産会社ご担当者様（不動産管理会社・仲介業者様含む）
主催：進和建設工業株式会社
お申し込み：
フォーム https://e-shinwa.net/seminar/details_71.html
電話 072-252-1049（受付時間／9:00～18:00）
FAX 072-252-1079
◎見学会当日は、くじらリアルエステートテックのスタッフも現地にてご案内いたします。製品にご関心のある方は、お気軽にご質問・ご相談ください。
■株式会社くじらリアルエステートテックについて（https://kujira-realestatetech.co.jp(https://kujira-realestatetech.co.jp/)）
株式会社くじらリアルエステートテックは、「住まいのデジタルトランスフォーメーション（DX）」を通じて、賃貸・分譲物件の付加価値向上をサポートする企業です。
広さや高級感、豪華な設備だけでは測れない“暮らしの質”に注目し、IoT技術を活用した快適・便利・安心な住環境を実現することで、入居者満足度の向上と、物件の競争力強化を支援します。
社名： 株式会社くじらリアルエステートテック
所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目15番6号
代表者： 代表取締役 田中 実
設立： 2021年1月13日
事業内容： 集合住宅向けIoT製品の開発・販売
資本金： 1,000万円
Webサイト： https://kujira-realestatetech.co.jp(https://kujira-realestatetech.co.jp/)
■進和建設工業株式会社について（https://e-shinwa.net/(https://e-shinwa.net/)）
進和建設工業株式会社は、大阪府堺市を中心に、
土地の有効活用のコンサルティングを行っています。
2代目社長・西田芳明（現会長）が「ローコストマンション」を開発して以来、
建築の技術、企画力、商品力を強化し続けています。
それらにより、土地オーナー様の資産価値を最大限に高めます。
社名： 進和建設工業株式会社
所在地： 〒591-8032 大阪府堺市北区百舌鳥梅町1-30-1
代表者： 代表取締役会長 西田 芳明
設立： 1968年（昭和43年）12月9日
事業内容： 賃貸マンションの設計・施工、一般建築工事の設計・施工、
住宅の設計・施工、不動産コンサルタント・管理
資本金： 5,000万円
Webサイト： https://e-shinwa.net/