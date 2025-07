『メイプルストーリー』で夏の大型アップデート「NEXT」がスタート！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:李 政憲/イ・ジョンホン、東証:3659、以下 ネクソン)は、PC向けにサービス提供中のオンラインMMORPG『メイプルストーリー』にて、2025年7月2日(水)、夏の大型アップデート「NEXT」第1弾を実施いたしました。

「NEXT」特設サイト :https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/next/夏の大型アップデート「NEXT」特設サイト

本日より開始したNEXTアップデートでは、期間限定ワールド「チャレンジャーズワールド」が登場いたします。チャレンジャーズワールドで作成したキャラクターには強力なバフが付与されるほか、一度に1+2レベルずつアップするテラバーニングキャラを3体まで作成できるなど、キャラクターの育成にぴったりのワールドとなっています。その他にも、一度に1+4レベルずつアップできる新たな爆速成長イベント「ハイパーバーニングMAX」や、ミッションで手に入る装備の強化を目指す「ダブルキノコパス」、Lv200まで一気に成長できる「テラブリンク」などのイベントも開催し、キャラクター育成を強力にサポートいたします。また、ゼルン・ダルモアの使徒たちが集まる「宴」に潜入するストーリーイベント「暁星の祝宴」も開催いたします。

加えて、複数のスキルをボタン1つで一気に発動できる「スキルシーケンスシステム」の実装や、メイプルオークションとメルマーケットでのワールド統合、各クエストをはじめとするコンテンツの利便性向上など、過去最大級のボリュームでのアップデートも実施しています。

さらに、NEXTアップデートのスタートを記念して、本日よりオリジナルグッズやAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを開催いたします。

夏の大型アップデート「NEXT」、および開催キャンペーンの概要は、下記をご覧ください。

▼チャレンジャーズワールド▼

キャラクターを一気に成長させられる、様々な特典を提供する期間限定ワールド「チャレンジャーズワールド」が初登場!

チャレンジャーズワールドでLv130以上に育成したキャラクターは、指定期間に最大5体まで、お好きなワールドへ移動させることができます。

<開催期間> 2025年7月2日(水) ~ 10月29日(水)メンテナンス前

<チャレンジャーズワールドの主な特典>

- キャラクター作成時に、報酬として防具セット、パワーエリクサー、呪文の痕跡をプレゼントいたします。- 作成したキャラクターには、獲得経験値やダメージ量アップに加え、全ステータスの増加など、強力なバフが受けられるパッシブスキル「チャレンジャーズ」が付与されます。- Lv10~200まで、一度に1+2レベルずつアップする「テラバーニング」キャラクターを3体まで作成可能です。テラバーニングキャラクターを作成すると、特典アイテムとしてレベルごとの装備やペット、称号をプレゼントいたします。

■チャレンジャーズワールドミッション

チャレンジャーズワールドで作成したキャラクターで、「狩猟ミッション」、「レベルミッション」、「ボスミッション」の3種類のミッションに挑戦しましょう。各ミッションをクリアすると、「チャレンジャーズコイン」と「チャレンジャーズポイント」がもらえます。

「チャレンジャーズコイン」は専用のショップで様々なアイテムと交換可能です。また、「チャレンジャーズポイント」が一定数に達すると「ティア」が上昇し、キャラクターをLv200まで一気にレベルアップできる「究極のユニオン成長の秘薬」をはじめとする、様々な「ティア報酬」が獲得できます。

チャレンジャーズワールドの詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=b36a453c53464622b42d763d5fead91f

▼成長支援イベント▼

人気の爆速成長バーニングイベントがさらにパワーアップした「ハイパーバーニングMAX」や、おなじみの「ダブルキノコパス」、「テラブリンク」で、キャラクターの育成を強力にサポート。初心者メイプラーの皆さんには、『メイプルストーリー』の遊び方を学びながら報酬も獲得できる「サマーチュートリアル」をご用意いたしました。

■ハイパーバーニングMAX

人気の爆速成長バーニングイベントが「ハイパーバーニングMAX」になって登場。

ハイパーバーニングMAX対象に指定したキャラクターは、Lv11~260まで、一度に1+4レベルずつアップいたします。

さらにレベル達成報酬として、ハイパーバーニングキャラクターが特定レベルに到達するごとに、キャラクター育成に役立つ様々な報酬アイテムもプレゼントいたします。

<開催期間> 2025年7月2日(水) ~ 10月28日(火)23:59

ハイパーバーニングMAXの詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=f15b01af7bcf4d4e888a79d49220b258

■ダブルキノコパス

Lv260未満のキャラクターで参加可能な「ダブルキノコパス」。イベントに参加したら、「成長」と「挑戦」の2種類のミッションに挑戦しましょう。

「成長ミッション」では、キャラクターが指定レベルに到達するごとに報酬アイテムをプレゼントいたします。「挑戦ミッション」では、指定ボスを撃破しながら、ミッションで手に入る装備の強化を目指します。ポイントアイテムの「プレミアムキノコパス(ダブル)」を購入すれば、両方のミッションでより豪華な報酬が獲得できます。

<開催期間> 2025年7月2日(水) ~ 12月9日(火)23:59

ダブルキノコパスの詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=eec0625d8a284dc7bf14c2f0717407ad

■テラブリンク

ハイパーバーニングMAXに指定したキャラクターは、シュピゲルマンが用意した不思議な空間「テラブリンク」で成長させましょう。『メイプルストーリー』の基本やコンテンツを学べるミッションをこなしながら、大量の経験値や報酬を獲得でき、キャラクターを驚異的なスピードでLv200まで育成することができます。

<開催期間> 2025年7月2日(水) ~ 10月28日(火)23:59

テラブリンクの詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=2655c11a7e6a4c01b81bfda545604bfe

■サマーチュートリアルミッション

ミッションを順番にクリアしながら、『メイプルストーリー』の基本的な機能やコンテンツ、キャラクターの育成方法などが学べて、様々な報酬も獲得できるイベント「サマーチュートリアルミッション」を開催いたします。『メイプルストーリー』を始めたばかりの初心者メイプラーの皆さんは、本イベントでゲームの遊び方を学ぶことができます。

すべてのミッションをクリアすると、記念の勲章もプレゼントいたします。

<開催期間> 2025年7月2日(水) ~ 10月28日(火)23:59

サマーチュートリアルミッションの詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=d6b951c02b444f17ae8a4668e5f8809a

▼暁星の宴▼

メイプルワールドの新たな脅威「ゼルン・ダルモア」の使徒たちが集まる「宴」に潜入し、無事に使徒たちの情報を持ち帰りましょう。「暁星の宴」では、「デイリー宴の準備」と「スペシャル宴の準備」の2つのイベントを進行して、本イベント限定アイテムをはじめとする様々な報酬を獲得することができます。

<開催期間> 2025年7月2日(水) ~ 9月16日(火)23:59

■デイリー宴の準備

ゲームに接続するだけで報酬が獲得できる出席イベントです。イベント専用の「記念コイン」に加えて、イベント限定のアンドロイドやライディングなどのアイテムを日替わりでプレゼントいたします。

■スペシャル宴の準備

週に3回、適正レベルモンスターを2,000体倒して、宴の「準備」をしましょう。準備1回ごとに記念コインが1,000獲得できます。期間中に30回準備をすると「準備完了」となり、報酬として、開催中の「ハイパーバーニングMAX」と「ダブルキノコパス」の適用キャラクターを1キャラずつ追加できるアイテムをプレゼントいたします。

暁星の祝宴の詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=0ff7d2cb89364ad9a773eb685d812e82

▼主なアップデート▼

- スキルシーケンスシステム実装1回のボタン入力で複数のスキルを連続して使用できる「スキルシーケンス」システムを実装いたしました。お好きなスキルを組み合わせて登録し、状況に合わせて使用することができます。- ワールド統合ボスコンテンツ実装他のワールドのプレイヤーたちとグループを組んでボスに挑戦できる、ワールド統合ボスコンテンツ「次元の戦場」がオープンいたしました。※Lv260以上のキャラクターで参加可能です。- ワールド統合メイプルオークション/メルマーケット実装メイプルオークションとメルマーケットがそれぞれ複数のグループに統合されました。各グループに属する他のワールド間で、アイテムやメルの取引ができるようになります。[メイプルオークション]・グループ1:かえで、くるみ、ゆかり・グループ2:ひのき・グループ3:チャレンジャーズワールド[メルマーケット]・グループ1:かえで、くるみ、ゆかり、チャレンジャーズワールド・グループ2:ひのき- モンスターパークエクストリーム改善モンスターパークエクストリームがウィークリーコンテンツに変更となり、ワールドごとに2キャラクターまで、それぞれ1回ずつクリアできるようになりました。- ストーリークエストの改善アーケインリバー、グランディス地域のストーリークエストのスキップ基準が、メイプルID単位に変更されました。メイプルID内に両地域のストーリークエストを完了したキャラクターがいる場合、その他のキャラクターは先行クエストを進行せずにストーリーの要約を鑑賞したり、即時完了したりすることができます。

各アップデートの詳細、およびその他のアップデート内容は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=72c01a9f991f47688827c8488c9a2051

▼NEXTアップデートキャンペーン▼

夏の大型アップデート「NEXT」のスタートを記念して、オリジナルグッズやAmazonギフトカードが当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。Xの対象ポストをリポスト(RP)してご応募ください。

<開催期間>

2025年7月2日(水)キャンペーンポスト投稿後 ~ 7月8日(火)23:59

<応募方法>

『メイプルストーリー』公式X(@MapleStory_JP(https://x.com/MapleStory_JP))をフォローいただき、投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストしてご応募ください。

https://x.com/MapleStory_JP

※キャンペーンポストは7月2日(水)17:00頃に投稿予定です。

<賞品>

- シグナスデスクマット …10名様- Amazonギフトカード 1,000円分 …10名様シグナスデスクマット

本キャンペーンの詳細および応募規約等は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=845240eafd814a2db0bf8c12e24b5d9b

▼おすすめポイントアイテム▼

■ゴールドアップル

NPCになりきって冒険できる、英雄アバターモチーフのセット交換券が新登場!

さらに、ペットの見た目になれる「シュピゲルマンの魔法の帽子」も登場いたします。

<期間> 2025年7月2日(水)~ 7月30日(水)10:59

ゴールドアップルの詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=3d01ffed79c04570ad4ee58105bba539

■アバターランダムボックス

アバターランダムボックスには、開催中の「暁星の祝宴」イベントに合わせて、気品あふれる「祝宴の主人公」シリーズが新登場いたしました。

<期間> 2025年7月2日(水)~ 7月23日(水)10:59

アバターランダムボックスの詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=7edba53b773b483a82e388e48a7dbdb1

■『メイプルストーリー』

https://maplestory.nexon.co.jp

『メイプルストーリー』は、NEXON Korea Corporation(所在地:韓国)が開発したMMORPG(多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム)です。美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームで、アバター方式を採用したオンラインゲームとしては、世界で初めて成功を収めました。アジア・北米・南米・ヨーロッパなど世界中でサービスを提供しており、これまでに累計1億8千万人以上が登録しています。

1994年に創業したネクソン(本社所在地:東京都港区)は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。