TV¤Ç¤âÂç¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¡¦×½×½¹ð¡¢PressPlay Academy¤ÈÏ¢·È¤·½é¤Î±Û¶¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤òÆüËÜ¤Ç³«¹Ö¡ª
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢Îß·×2Ëü¿Í°Ê¾å¤ò´ÕÄê¡¢Ãø½ñ¤âÂæÏÑ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤òµÏ¿¤·¤¿Àê½Ñ»Õ¡¦×½×½¹ð¡Ê¤ß¤ß¤³¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPressPlay Academy¡ÊPPA¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
º£²ó¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎÆüËÜ¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡Ö×½×½¹ð¤Î°Åµ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥¿¥í¥Ã¥È ～Ä¾´¶¤ÇÀê¤¤¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦～¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯ÂæÏÑ¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿Æ±¹ÖºÂ¤Ï¡¢¡Ö¥«ー¥É¤Î°ÕÌ£¤ò´Ý°Åµ¤»¤º¡¢Ä¾´¶¤È´¶À¤Ç³Ø¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬ÆÃÄ§¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¤ÏÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢×½×½¹ð¤Ï¡ÖÂæßÔ¤Î³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤µ¤È¡¢»£±Æ¥Áー¥à¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤¼¤Ò¤³¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¢§¹ÖºÂ¾ÜºÙ¡¦¼õ¹Ö¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.pressplay.cc/link/s/33F02D30(https://www.pressplay.cc/link/s/33F02D30)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§PPGroupJapan³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2024Ç¯9·î
½êºßÃÏ¡§¢©162-0845ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«ËÜÄ®2ÈÖ3¹æ NOVEL WORK Ichigaya 7F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÎÓÅ¤îâ
»ñËÜ¶â¡§30,000,000±ß
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.pressplay.co.jp/