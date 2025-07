【ルイ・ヴィトン】中国の風景を舞台にした新たなトラベル・キャンペーン

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは中国の美しい風景を背景に、旅を詩情豊かに表現した新たなトラベル・キャンペーンを発表。ここに広がるのは、空を舞う鳥の視点や、信頼できるトラベルバッグが佇む静謐の世界。それは単なる旅の風景にとどまらず、壮大な冒険へと変化しながら瞑想的に本質を掘り下げ、隠れた美を露わにしていきます。

(C)LOUIS VUITTON

本キャンペーンは、アメリカ人フォトグラファー アレック・ソス(Alec Soth)のレンズを通して、文化的な架け橋としての中国に焦点を当てています。アレック・ソスは、『Sleeping by the Mississippi』(2004年)、『A Pound of Pictures』(2022年)、『Advice for Young Artists』(2024年)を含む30冊以上の写真集でも明らかなように、ドキュメンタリー的なリアリズムと詩的な芸術性を融合させた独自のスタイルで知られ、グッゲンハイム・フェローシップなど数々の権威ある賞を受賞してきました。本キャンペーンの写真や映像によって、中国のあまり知られていない珠玉の風景を発見することで、西洋の描写によく見られるような、ありふれたストーリーを超えた感動が湧き起こります。

桂林を流れる伝説的な川である漓江(りこう)に沿ってはじまる旅。本キャンペーンは、この場所から穏やかな中国南部への没入感溢れる探検へと乗り出します。目の前に広がるのは、息を呑むように美しい山々が鏡のように映し出される湖水のパノラマ。平底の小舟の上でエレガントに佇むモノグラムのスーツケース「ホライゾン」や、ソフトタイプのバッグ「キーポル」が、緻密なデザインや卓越したクラフツマンシップを通して、ルイ・ヴィトンのラゲージが旅の体験をより豊かなものにすることを表現します。

同様に、ラゲージ「アルゼール」や、「コフレ・ジュワイアリー」、「コフレ・トレゾール」を積んだ自転車が漓江を渡るシーンからは、スタイルと目的を持って旅に挑み、新たな地平線へと踏み出す情熱が沸き上がります。中国の風景をフィーチャーした今回のトラベル・キャンペーンでは、今後新たに張家界市と大同市の2つのロケーションも登場予定です。

本トラベル・キャンペーンは、7月より展開中です。

