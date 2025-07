AIデータ社、「AIを使いたいなら、まず“図面や仕様書を自社で持つ”ことから始めよう」- DXの本質は“クラウドに預けたデータ”ではなく、“手元で使えるナレッジ”にある

1

2

次へ

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、ナレッジチームドライブ搭載の建設業界のDXを推進する「AI孔明TM on IDX」を発表しました。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324191&id=bodyimage1】「DXの必要性は理解している」「生成AIにも興味はある」「業務を効率化し、現場の知を活かしたい」─そう語る建設業の経営者は増えています。しかし、実際にはこうした企業の多くが、“AIを活かせない構造”に陥っています。その最大の要因が、「自社の業務データを自社で持っていない」という構造的問題、つまり「ベンダーロック(Vendor Lock-in)」です。■ ベンダーロックとは何か?ベンダーロックとは、特定のベンダーが提供するクラウドサービスやアプリケーションの中で、業務のあらゆるデータが管理され、自社では自由に取り出したり、他のAIと連携できない状態を指します。建設業界ではこの問題が特に深刻です。● ゼネコン主導のクラウドBIMシステム● 積算ソフトや施工管理アプリの専用フォーマット● 安全管理ツールに蓄積された是正報告これらのデータは、自社の業務で生まれたにもかかわらず、“自社の手元に戻ってこない”。AIを導入しても、「何を学習させるのか」が準備できず、効果が出ないのです。■ DX・AI活用に必要なのは、“構造”の見直し本当にAIを業務に活かしたいなら、まず着手すべきは「自社で使える形でデータを持つ」ことです。図面、仕様書、積算書、施工記録、是正報告、安全点検記録─これらを社内で管理し、必要なときに、必要な形式で取り出せる構造がなければ、いくらAIを導入しても、“使えないAI”になってしまいます。■ 解決策:AI孔明 on IDX が実現する“自社主権のAI活用”「AI孔明 on IDX」は、建設業のための業務ナレッジAI × データ管理基盤です。特徴は、以下の通りです。● IDX:企業専用のデータ保存・整理ドライブ(個人ドライブ/ナレッジチームドライブ/コールドドライブの構成)● AI孔明:RAG構成によって意味ベースでデータを理解し、検索・要約・比較・対話が可能な生成AI図面(※)・積算・施工記録などを自社でIDXに保管することで、AI孔明がそれらをナレッジ化。AIに「この案件に似た工事は?」「この壁材の前例は?」と問いかければ、過去データを横断的に参照し、即時に回答します。※図面データはIDXのメタタグ機能でアップロードの際にメタ情報を付与することで、LLMでの活用準備が可能になります。■ 自社で持つことの意味とは?自社でファイルを持つことは、単にバックアップを取るということではありません。それは、「自社で育てたAIを、自社の知で動かすための土台」となる行為です。つまり、生成AIの時代においては● 「AI導入」=「AIが動ける土台(ナレッジ)を構築すること」● 「AI活用」=「業務データが意味ベースでAIに渡されること」と言い換えることができます。クラウドに預けたままのデータでは、真に自社の利益となるAI活用は実現できません。■ なぜ今、建設業界に“自社ナレッジ”が必要なのか?建設業界は、労働人口の減少や技能伝承の断絶という大きな課題を抱えています。ベテランが去るたびに、現場の知が失われる。新任者がゼロから現場を学び直す─このサイクルを続けるには限界があります。この“現場の知”を、ファイル・報告書・図面という形で残し、AIがそれらを理解・活用できる形にする。