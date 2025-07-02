¾ÑÈþÆ²³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼ÒICE¤¬¾¦ÉÊ¤Î¶¦Æ±´ë²è³«È¯¤ËÃå¼ê¡¡iPSºÙË¦ÇÝÍÜ¾åÀ¶±Õ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖiPSence¡Ê¥¤¥×¥»¥ó¥¹¡Ë¡×¤ò¾ÑÈþÆ²³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤êÇ¯Æâ¥ê¥êー¥¹Í½Äê
²½¾ÑÉÊ¡¢²½¾Ñ»¨²ß¡¢Éþ¾þ»¨²ßµÚ¤Ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»¨²ßÅù¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¾ÑÈþÆ²³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ûÅÄÀµ½¨¡¢°Ê²¼ ¾ÑÈþÆ²¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒICE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºåËÜ¡¡¶ÕÌé¡¢°Ê²¼ICE¡Ë¤Ï¡¢iPSºÙË¦ÇÝÍÜ¾åÀ¶±Õ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³«È¯Ãæ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾ÑÈþÆ²¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖiPSence¡Ê¥¤¥×¥»¥ó¥¹¡Ë¡×¤È¤·¤Æ2025Ç¯10·î°Ê¹ß¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ICE¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëºÆÀ¸°åÎÅµ»½Ñ¤Ë´ð¤Å¤¯¹âÉÊ¼Á¤ÊiPSºÙË¦ÇÝÍÜ¾åÀ¶±Õ¤ÎÀ½Â¤¡¦±þÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¾ÑÈþÆ²¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦Î®ÄÌ¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖiPSence¡×¤Ï¡¢¡ÖiPS¡ÊºÙË¦µ»½Ñ¡Ë¡×¤È¡ÖEssence¡ÊËÜ¼Á¡¦ÈþÍÆ±Õ¡Ë¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¡Ø²Ê³Ø¤ÈÈþ¤ÎËÜ¼Á¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£
¡ö£é£Ð£Ó£å£î£ã£å¤Ï¾ÑÈþÆ²¤ÎÅÐÏ¿¿½ÀÁÃæ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹
¢¡ iPSºÙË¦ÇÝÍÜ¾åÀ¶±Õ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ø¤Î±þÍÑ¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
iPSºÙË¦ÇÝÍÜ¾åÀ¶±Õ¤Ï¡¢iPSºÙË¦¤òÇÝÍÜ¤¹¤ëºÝ¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ëÀ®Ä¹°ø»Ò¡¦¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¡¦¥¨¥¯¥½¥½ー¥à¤Ê¤É¤ÎÍÍÑÀ®Ê¬¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤À¾åÀ¡¤ß±Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ®Ê¬¤ÏºÙË¦¤Î½¤Éü¤äºÆÀ¸¤òÂ¥¤¹Æ¯¤¤ò»ý¤Á¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
È©¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥ÐーÂ¥¿Ê¡§²ÃÎð¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤ÇÃÙ¤ì¤¬¤Á¤Ê¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥Ï¥ê¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¯¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤Ø¤Î¹â¤¤²ÄÇ½À¡§¥·¥ï¡¦¤¿¤ë¤ß¡¦´¥Áç¤Ê¤É¤Î²ÃÎð¥µ¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬²ÄÇ½È©¥À¥áー¥¸¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー¡§»ç³°Àþ¤ä³°Åª¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÈ©¹Ó¤ì¤òÀ°¤¨¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤Î²óÉü¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¥¢¥È¥Ôー¤ä¥Ë¥¥ÓÅù¤Î±ê¾É¤òÄÃÀÅ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ËÍ¥¤ì¤ëÄã»É·ã¤Ç¹âµ¡Ç½¡§°åÎÅ¥°¥ìー¥É¤Îµ»½Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¤âµ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¤ë°éÌÓ¡¦ÍÜÌÓ¸ú²Ì¡§ÌÓ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÌÓÆýÆ¬ºÙË¦¤ò³èÀ²½¤·¡¢¿·¤·¤¤¡¢¥Ï¥ê¥³¥·¤¢¤ë¶¯¤¤ÌÓ¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¥µ¥Ýー¥È
iPSence¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ®Ê¬¤ò²½¾ÑÉÊ¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿·Á¤ÇÇÛ¹ç¤·¡¢ºÆÀ¸°åÎÅµ»½Ñ¤òÈþÍÆÎÎ°è¤ÇÆü¾ïÅª¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¾ÑÈþÆ²¤¬ºÆÀ¸°åÎÅµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·»ö¶È¤Ë»²Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¾ÑÈþÆ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÆÀ¸°åÎÅµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ø¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê»²Æþ¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡ÖÈþÍÆ¤ÎÌ¤Íè¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ¸¦µæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò¡¢°ÂÁ´À¤È¸ú²Ì¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤ÇÀ¸³è¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢²Ê³Ø¤ÎÀ®²Ì¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤äºÙË¦µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÈþ¡×¤È¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¡×¤Î¶¶ÅÏ¤·¤òÃ´¤¦¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×À¤òÁý¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÑÈþÆ²¤Ï¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈþÍÆ»º¶È¤ÎÌ¤Íè¤òÀèÆ³¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÂè°ìÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤Ï2025Ç¯Æâ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿À®Ê¬¤ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹âµ¡Ç½¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒICE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
iPSºÙË¦¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤äµ»½Ñ³«È¯¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤·¡¢ºÆÀ¸°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢iPSºÙË¦ÇÝÍÜ¾åÀ¶±Õ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ë¥åー¥¦¥§¥ë¡ÊÆÃ²½·¿¡Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¤ÎÈþÍÆ¡¦ÈþÍÆ°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¢OEM¡¦PB¡Ê¥³¥¹¥á¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ë¾¦ÉÊ¡¢iPSºÙË¦¤Î¸¦µæ½ê¤äÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÑÈþÆ²³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1948Ç¯ÁÏ¶È¡£²½¾ÑÉÊ¡¦ÈþÍÆ»¨²ß¤ÎOEM¡¦ODM¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ë²è¤«¤éÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦Áí¹ç´ë²è¥áー¥«ー¡£¹ñÆâ³°¤ÎÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¤âÂ¿¿ô·È¤ï¤ë¡£2025Ç¯¤è¤ê¡¢ºÆÀ¸°åÎÅµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ËËÜ³Ê»²Æþ¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¾ÑÈþÆ²³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¾ÑÈþÆ²¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¸Ä¿Í¤Î¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉµÚ¤ÓOEM¤Ç¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢²½¾Ñ»¨²ß¡¢Éþ¾þ»¨²ß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»¨²ßµÚ¤Ó¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º´ØÏ¢Åù¤Î¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯¼è°·¤¦Áí¹ç´ë²è¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£´ë²è¡¦À¸»º¤«¤éÈÎÇä¡Ê¾®ÇäÅ¹µÚ¤ÓE¥³¥Þー¥¹»Ô¾ì¸þ¤±¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¼«¼Ò¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¡£¤Þ¤¿ÈÎÇäÀè¤Ï¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡¢¶Ñ°ì¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡¢Áí¹ç¥¹ー¥Ñー¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£2013Ç¯4·î¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»ö¶È¤ò³«»Ï¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯1·î¤Ë²½¾ÑÉÊ¤Î£Ï£Å£ÍÀ½Â¤¼õÂ÷¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥³¥â¥ó¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò»±²¼¤ËÆþ¤ì¡¢OEM»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
¾¦ÉÊ´ë²èÉô ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²Ý¡¿º´Æ£ ÍµÇ·
press@shobido-corp.co.jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒICE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§£±ÃúÌÜ£³ÈÖ£±£¸¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºåËÜ¡¡¶ÕÌé
ÀßÎ©¡§2025Ç¯3·î
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒICE¡¡±Ä¶ÈÉô
Email: info@ice-ips.com
¾ÑÈþÆ²³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÑÈþÆ²¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¸Ä¿Í¤Î¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉµÚ¤ÓOEM¤Ç¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢²½¾Ñ»¨²ß¡¢Éþ¾þ»¨²ß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»¨²ßµÚ¤Ó¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º´ØÏ¢Åù¤Î¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯¼è°·¤¦Áí¹ç´ë²è¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£´ë²è¡¦À¸»º¤«¤éÈÎÇä¡Ê¾®ÇäÅ¹µÚ¤ÓE¥³¥Þー¥¹»Ô¾ì¸þ¤±¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¼«¼Ò¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¡£¤Þ¤¿ÈÎÇäÀè¤Ï¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡¢¶Ñ°ì¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡¢Áí¹ç¥¹ー¥Ñー¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£2013Ç¯4·î¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»ö¶È¤ò³«»Ï¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯1·î¤Ë²½¾ÑÉÊ¤Î£Ï£Å£ÍÀ½Â¤¼õÂ÷¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥³¥â¥ó¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò»±²¼¤ËÆþ¤ì¡¢OEM»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£