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【牛角】３つの“おトク”が詰まった『夏の福袋』が登場！「5,500円分の割引券」や「オリジナルトートバッグ」がセットになった福袋が5,000円
2025年7月29日（火）より、牛角店舗にて数量限定で販売開始コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、7月29日（火）より「夏の福袋」を牛角店舗にて8,000袋限定（全店合計）で販売します。
商品名 ：牛角 夏の福袋
販売価格：5,000円（税込）
販売期間：2025年7月29日（火）～8月17日（日）
購入方法：牛角店舗にて購入いただけます
※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前では販売しておりません。※1店舗当たり10袋～120袋の数量限定。なくなり次第終了。※福袋購入時に、お食事いただく必要はございません。※在庫状況は店舗までお問合せください。※休業・閉店によりご利用いただけない場合がございます。
未販売店舗
【東京】渋谷店、渋谷3rd店、渋谷道玄坂店、渋谷センター街店、池袋サンシャイン通り店、秋津店【神奈川】川崎店【埼玉】みはら店【岩手】北上店【福島】いわき小名浜店、福島鎌田店【富山】小杉店【栃木】鹿沼【茨城】筑波学園北店【愛知】西尾店【大阪】なんば道頓堀えびす橋店、なんば千日前店、心斎橋店、梅田お初天神店【兵庫】三宮西店、神戸北店【福岡】天神西通り店【沖縄】泡瀬店
オリジナルデニム風トートバッグ デニム生地風プリントが施されたオシャレなトートバッグ。横30cm×縦21.5cmのサイズ感はランチタイムで持ち運ぶのにぴったりです。牛シルエットのタグがポイントです。ビール(中ジョッキ)1杯無料クーポン×1枚
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先株式会社レインズインターナショナル横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F広報担当 一柳E-mail：pr@reins.co.jpTEL：045-224-7200
３つの“おトク”が詰まった福袋
おトク①：牛角で使える500円引券 ×11枚
おトク②：デニム風オリジナルトートバッグ
おトク③：ビール1杯無料クーポン ×1枚
おトク①：牛角で使える500円引券 ×11枚
おトク②：デニム風オリジナルトートバッグ
おトク③：ビール1杯無料クーポン ×1枚
商品名 ：牛角 夏の福袋
販売価格：5,000円（税込）
販売期間：2025年7月29日（火）～8月17日（日）
購入方法：牛角店舗にて購入いただけます
※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前では販売しておりません。※1店舗当たり10袋～120袋の数量限定。なくなり次第終了。※福袋購入時に、お食事いただく必要はございません。※在庫状況は店舗までお問合せください。※休業・閉店によりご利用いただけない場合がございます。
未販売店舗
【東京】渋谷店、渋谷3rd店、渋谷道玄坂店、渋谷センター街店、池袋サンシャイン通り店、秋津店【神奈川】川崎店【埼玉】みはら店【岩手】北上店【福島】いわき小名浜店、福島鎌田店【富山】小杉店【栃木】鹿沼【茨城】筑波学園北店【愛知】西尾店【大阪】なんば道頓堀えびす橋店、なんば千日前店、心斎橋店、梅田お初天神店【兵庫】三宮西店、神戸北店【福岡】天神西通り店【沖縄】泡瀬店
福袋内容500円引券×11枚 総額5,500円
有効期間：2025年8月18日（月）～11月30日（日）まで
※会計金額1,000円（税抜）につき1枚ご利用いただけます
※購入店舗でのみご利用いただけます
※その他利用条件は券面裏をご確認ください
※会計金額1,000円（税抜）につき1枚ご利用いただけます
※購入店舗でのみご利用いただけます
※その他利用条件は券面裏をご確認ください
有効期間：2025年8月18日（月）～11月30日（日）まで
※割引前の飲食代金3,300円（税込）以上でご利用いただけます
※その他クーポン、優待サービスとの併用はできません
※その他利用条件は券面裏をご確認ください
※割引前の飲食代金3,300円（税込）以上でご利用いただけます
※その他クーポン、優待サービスとの併用はできません
※その他利用条件は券面裏をご確認ください
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先株式会社レインズインターナショナル横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F広報担当 一柳E-mail：pr@reins.co.jpTEL：045-224-7200