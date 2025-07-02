【牛角】３つの“おトク”が詰まった『夏の福袋』が登場！「5,500円分の割引券」や「オリジナルトートバッグ」がセットになった福袋が5,000円

３つの“おトク”が詰まった福袋

おトク①：牛角で使える500円引券 ×11枚

おトク②：デニム風オリジナルトートバッグ

おトク③：ビール1杯無料クーポン ×1枚

福袋内容

有効期間：2025年8月18日（月）～11月30日（日）まで ※会計金額1,000円（税抜）につき1枚ご利用いただけます ※購入店舗でのみご利用いただけます ※その他利用条件は券面裏をご確認ください

有効期間：2025年8月18日（月）～11月30日（日）まで

※割引前の飲食代金3,300円（税込）以上でご利用いただけます

※その他クーポン、優待サービスとの併用はできません

※その他利用条件は券面裏をご確認ください