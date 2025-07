SNK公式オンラインストア「SNK OFFICIAL STORE -LIMITED-」オープン！ ＆ 心斎橋BIGSTEPにてリアル店舗も展開中！

株式会社SNK

株式会社SNKは、2025年7月2日(水)、SNKのゲームキャラクターをテーマにしたグッズを取り扱う公式オンラインストア「SNK OFFICIAL STORE -LIMITED-( https://snk-online-store.com/ )」を期間限定オープンいたしました。

このオンラインストアでは、2025年4月にリリースされ注目を集めている最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』をはじめ、『THE KING OF FIGHTERS』『サムライスピリッツ』『メタルスラッグ』といった人気シリーズのキャラクターをモチーフにしたTシャツや雑貨、フィギュアなど、多彩なSNKグッズを取り扱います。長年のファンはもちろん、新作からSNK作品に触れた方にもお楽しみいただけるラインアップです。

また、これに先駆けて2025年4月には、大阪・心斎橋の商業施設「心斎橋ビッグステップ」3階にて、SNK公式のリアル店舗「SNK OFFICIAL STORE -LIMITED-」を期間限定でオープンいたしました。本店舗は、SNKの世界観や魅力を直接体験いただけるブランド拠点として展開されており、店内にはグッズ販売エリアのほか、貴重な資料やビジュアルを展示するギャラリースペースも併設。今後は展示イベントの開催も予定しています。

オンラインと店舗、両方のチャネルを通じて、SNKの作品に触れ、楽しんでいただける場として、ファンの皆さまに価値ある体験をお届けしてまいります。

【SNK OFFICIAL STORE-LIMITED-(オンラインストア) 概要】

・サイト名:SNK OFFICIAL STORE -LIMITED-

・URL:https://snk-online-store.com/

・オープン日:2025年7月2日(水)

・取扱商品:Tシャツ、雑貨、フィギュアなど

・決済方法:クレジットカードほか

・配送地域:日本全国

・運営:株式会社ブライトン

※終了時期は未定です

【SNK OFFICIAL STORE -LIMITED-(リアル店舗)概要】

・所在地:大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-14 心斎橋ビッグステップ 3F

・営業時間:11:00~20:00

・営業形態:期間限定オープン(※終了時期は未定です)

・定休日:休業日については公式Xアカウントにてご案内いたします

・公式X:@snk_store (https://x.com/snk_store)

・アクセス:大阪メトロ「心斎橋駅」より徒歩約3分

・内容:グッズ販売に加え、作品の魅力に触れられるギャラリースペースを併設。展示イベントも予定しています。

・業務委託運営会社:株式会社ブライトン

【会社概要】

・会社名:株式会社SNK

・本社所在地:大阪府大阪市淀川区宮原4-5-41 新大阪第2NKビル

・設立:2001年8月

・事業内容:ゲームの企画・開発・販売、およびキャラクター商品の展開

・公式サイト:https://www.snk-corp.co.jp