絵本『100 万回生きたねこ』を題材とした朗読付きバレエ公演を実施します！

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神奈川県

水源地域である相模湖地域の活性化を推進するため、地域が主体的に取り組む「芸術・文化のまちづくり」の機運醸成に向けて、県立相模湖交流センターにて、ロングセラー絵本『100万回生きたねこ』を題材とした朗読付きバレエ公演を実施しますので、お知らせします。



1　実施日時

令和7年9月14日（日曜日）第1回公演：12時開演、第2回公演：16時開演


2　会場

県立相模湖交流センター　ラックスマンホール（相模原市緑区与瀬259-1）


3　内容

公演名称：舞台朗読と創作バレエのコラボレーション『100万回生きたねこ』


原作：佐野洋子（講談社 刊）(C)JIROCHO, Inc. / KODANSHA


演出・振付・構成：比嘉環


詳細は別紙のチラシ


https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1079-1185ff3889f54bdab8c99a0d7a792810.pdf

をご覧ください。


4　チケット

（1）発売日　7月2日（水曜日）14時から各プレイガイドのオンラインで先行受付開始


（注記）7月18日（金曜日）10時から一般販売開始


（2）座席　全席指定


（3）料金　一般1,000円（税込）、子ども（小学生以下）500円（税込）


（注記）3歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。


（4）発売所　キャピタルヴィレッジ（URL：https://www.capital-village.co.jp/）ほか、各プレイガイドで販売


5　主催等

主催：神奈川県


後援：相模原市


協力：神奈川県立相模湖交流センター（指定管理者：アクティオ株式会社）、公益財団法人相模原市民文化財団、相模湖 芸術・文化のまちづくり実行委員会、環バレエアートスタジオ（順不同）


運営：株式会社アトリエヨシノBallet for Peace プロジェクト


6　取材

公演の取材を希望される場合は、令和7年9月10日（水曜日）までに下記問合せ先までご連絡ください。



問合せ先

政策局政策部土地水資源対策課


副課長　石井
電話　045-210-3102


水源地域対策グループ　伊藤
電話　045-210-3123