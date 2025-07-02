絵本『100 万回生きたねこ』を題材とした朗読付きバレエ公演を実施します！
水源地域である相模湖地域の活性化を推進するため、地域が主体的に取り組む「芸術・文化のまちづくり」の機運醸成に向けて、県立相模湖交流センターにて、ロングセラー絵本『100万回生きたねこ』を題材とした朗読付きバレエ公演を実施しますので、お知らせします。
1 実施日時
令和7年9月14日（日曜日）第1回公演：12時開演、第2回公演：16時開演
2 会場
県立相模湖交流センター ラックスマンホール（相模原市緑区与瀬259-1）
3 内容
公演名称：舞台朗読と創作バレエのコラボレーション『100万回生きたねこ』
原作：佐野洋子（講談社 刊）(C)JIROCHO, Inc. / KODANSHA
演出・振付・構成：比嘉環
詳細は別紙のチラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1079-1185ff3889f54bdab8c99a0d7a792810.pdf
をご覧ください。
4 チケット
（1）発売日 7月2日（水曜日）14時から各プレイガイドのオンラインで先行受付開始
（注記）7月18日（金曜日）10時から一般販売開始
（2）座席 全席指定
（3）料金 一般1,000円（税込）、子ども（小学生以下）500円（税込）
（注記）3歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
（4）発売所 キャピタルヴィレッジ（URL：https://www.capital-village.co.jp/）ほか、各プレイガイドで販売
5 主催等
主催：神奈川県
後援：相模原市
協力：神奈川県立相模湖交流センター（指定管理者：アクティオ株式会社）、公益財団法人相模原市民文化財団、相模湖 芸術・文化のまちづくり実行委員会、環バレエアートスタジオ（順不同）
運営：株式会社アトリエヨシノBallet for Peace プロジェクト
6 取材
公演の取材を希望される場合は、令和7年9月10日（水曜日）までに下記問合せ先までご連絡ください。
問合せ先
政策局政策部土地水資源対策課
副課長 石井
電話 045-210-3102
水源地域対策グループ 伊藤
電話 045-210-3123