「食材王国みやぎ美味いものフェア」実施！

全国農業協同組合連合会宮城県本部

この度、首都圏を中心にスーパーマーケットチェーンを展開する株式会社いなげや(本社／東京都立川市、代表取締役社長／本杉吉員)において、2025年7月5日(土)・6日(日)の二日間、仙台牛・仙台黒毛和牛取扱い25周年を記念した「食材王国みやぎ美味いものフェア」を実施いたします。

「食材王国みやぎ美味いものフェア」

初日の5日(土)には「bloomingbloomyららぽーと立川立飛店」にて、午前10時半より開催セレモニーを行います。開催セレモニーでは、株式会社いなげや代表取締役社長の本杉吉員、宮城県副知事の小林徳光、全国農業協同組合連合会 宮城県本部 県本部長の都築祐一らが登壇するほか、牛政宗くん(仙台牛PRキャラクター)、むすび丸(仙台・宮城観光PRキャラクター)、みやぎライシーアンバサダーも応援団として駆けつけます。

また、セレモニー終了後には同店舗内にて、応援団のオリジナルノベルティセットを先着でプレゼントいたします。

さらに期間中10店舗にて、合計820名様に豪華賞品が当たる抽選会を実施いたします。

※賞品が無くなり次第終了となります。

【抽選会実施日時】

(1) bloomingbloomyららぽーと立川立飛店

2025年7月5日(土)～6日(日)11:00～15:00(景品無くなり次第終了)

(2) いなげや調布仙川店、練馬関町店、練馬上石神井南店、bloomingbloomyセレオ八王子店

2025年7月5日(土)10:00～12:00(景品無くなり次第終了)

(3) いなげや川崎中野島店、保谷駅前店、白金台店、練馬中村南店、花小金井駅前店

2025年7月5日(土)14:30～16:30(景品無くなり次第終了)

【抽選会参加条件】

上記期間中、店舗で仙台牛・仙台黒毛和牛をお買い上げのお客様が対象。

【抽選会賞品】

1等：萩の月(8個入り)

2等：ずんだロールケーキ

3等：笹かまぼこセット

4等：仙台牛しぐれ煮

5等：萩の月(1個バラ)

詳しくはこちらをチェック！

https://www.m-hozenmai.jp/news/entry/85/