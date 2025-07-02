日立、AWSに精通したエンジニアとして社員延べ49名が「2025 Japan AWS Ambassadors」など4部門すべての表彰に選出

株式会社 日立製作所写真左からAWSジャパンの瀧澤様、日立の広瀬、富田、三木、早川、富岡、竹内、AWSジャパンの渡邉様

株式会社日立製作所(以下、日立)は、アマゾン ウェブ サービス(以下、AWS)が展開する「AWS パートナーネットワーク(APN)」において、クラウド技術に精通したエンジニアの専門性と貢献が認められ、延べ49名の社員が「2025 Japan AWS Ambassadors」など4部門すべてに選出されたことをお知らせします。

また、企業として日立は、AWSの基本知識を習得できる「AWS Accreditation」の認定者を多数輩出したことが評価され、「AWS Japan Accreditation Award」を5年連続で受賞しています。日立が長年にわたり取り組んできたクラウド人財育成の成果が実を結び、これらの表彰につながりました。

日立は、クラウドエンジニアをはじめ、DXを支える高度なデジタル人財の育成に取り組んでいます。クラウドやAIなど専門分野ごとにエンジニア育成のためのラーニングパスを整備し、トレーニングや資格取得支援を積極的に進めています。また、日立の社員は「AWS GameDay」などの実践的な学習型イベントにも積極的に参加しており、2024年12月には、グローバルカンファレンス「AWS re:Invent 2024」内の「AWS GameDay: NFL digital experience」で優勝を果たしました。さらに、日立は、2025年3月には、「Hitachi Intelligent Platform」を「AWS Industrial Data Fabric」に登録するなど、AWSとの連携強化を進めています。

今後も、クラウドエンジニアの育成とAIの実践的な活用を両輪で推進し、デジタル技術を活用したビジネス変革を支援する「クラウド＆DXオファリング」を通じて、お客さまのビジネス価値の最大化に貢献していきます。

クラウド＆DXオファリング：https://www.hitachi.co.jp/products/it/CloudDX/?pr250702

日立のAWS関連のニュースリリース/お知らせ

・日立社員が、AWS認定資格をすべて保有するAmbassadorをグローバルで表彰する「AWS Ambassador - Certification All-Star Award 2024」を受賞

https://www.hitachi.co.jp/products/it/harmonious/cloud/news/2024/info_2411_01.html

・日立社員が、AWSを駆使して現実世界の技術的問題の解決を競う「AWS GameDay: NFL digital experience」にて優勝

https://www.hitachi.co.jp/products/it/harmonious/cloud/news/2024/info_2412_01.html

・国内初、Hitachi Intelligent PlatformがAWS Industrial Data Fabricに登録

https://www.hitachi.co.jp/products/it/IoTM2M/info/info_20250331.html

各表彰サイト

・AWS JAPAN APN ブログ 2025 Japan AWS Ambassadors の発表

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-ambassadors/

・AWS JAPAN APN ブログ 2025 Japan AWS Top Engineers の発表

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-top-engineers/

・AWS JAPAN APN ブログ 2025 Japan AWS Jr. Champions の発表

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-jr-champions/

・AWS JAPAN APN ブログ 2025 Japan All AWS Certifications Engineers の発表

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-all-aws-certifications-engineers/

・AWS JAPAN APN ブログ AWS Japan Certification Award 2024 結果発表！

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/aws-japan-certification-award-2024/

商標注記

・記載の組織名､製品名などは､それぞれの組織の登録商標もしくは商標です｡

お問い合わせ先

株式会社日立製作所 AI＆ソフトウェアサービスビジネスユニット マネージド＆サービスプラットフォーム事業部

お問い合わせフォーム：https://www.hitachi.co.jp/it-pf/inq/NR/

以上