【湘南T-SITE】こだわりのアンティーク＆ヴィンテージ品が集まる「湘南 蚤の市」を7/12(土)、13(日)に開催

湘南T-SITE(神奈川県藤沢市)は2025年7月12日(土)、13日(日)に、“サステナブルなライフスタイル”を体現する定期イベント「湘南 蚤の市」を開催します。ヨーロッパをはじめとする各国のアンティーク&ヴィンテージ品や和骨董を扱うショップなどが50店以上集まり、こだわりの食器や雑貨、アクセサリー、洋服などをご覧いただけます。また、涼やかな夏のスワッグ作りが楽しめるワークショップを実施するほか、会場巡りの合間にお食事やスイーツをお召し上がりいただけるキッチンカーも登場します。長く大切に使われてきたことで歴史が詰まった魅力的なアイテムの中から、とっておきの1点を見つける宝探しのような時間をどうぞお楽しみください。

■出店者紹介

※出店者により出店日が異なります。詳細はホームページをご確認ください。

<GOODS>

abientot/anonimo/Antique La Blanche/aVintage/capricci/COLORS/CONTAINER LODGE/Cozy Room/CUURA/Dhire dhire wala/ear used clothing/fil de lin/HIRAI HOUSE/Inspiration/kaas./LaForma/La Grasse Matinee/La Perle/La Trois/le meace/LINUS' BLANKET/MADE BY SEVEN -REUSE-/Maison T/Meadowhill/meli-melo鎌倉/Morning Glory/Neo Tropic/nite/OLD HANNA/o'my/quoi de neuf/R&Hコレクションズ/Re-SHOP/Romantica Antiques/sense of ease/SHIKI/studio_tau/SUNDAY SCHOOL/TOAST WORKS/UMU/Weekendcats/アメリ萌/ギャラリー古鹿/暮らしi.ro.do.ru.デンマークヴィンテージ/古美術 春鼎庵/旅する雑貨店matka/月の裏側 lalune/土のかおり/時めぐり/トッドローリィ・アンティークス/夕陽のTシャツ

<GREEN>

clap,clap,claps/NATIVE_PLANTS湘南/Nuancer

<FOOD&DRINK>

ao to shiro/irodori/Kitchen St./Le Chantier/l'intimite nomade/Petit cafe de NAO/Smoke Factory/SUN.RIVER.GOLF&COFFEE/Yume Sora Kitchen/欧風台所NeMo’n/おにぎりmusubi

■Nuancer サマーグリーンスワッグのワークショップ

ユーカリやハーブの香りを入れて、涼やかな夏のスワッグを作りましょう!(※写真はイメージです。花材は仕入れによります。)

開催日 2025年7月12日(土)、13日(日)

時間 11:00~/12:00~/13:00~/14:00~/15:00~

定員 各回3名様

参加費 3,800円(花材費全て込み)※当日、会場にてお支払い。

持ち物 特になし

申込方法 NuancerのInstagram(https://www.instagram.com/nuancer_mer_/)まで以下を明記のうえ、ダイレクトメッセージでお申し込みください。

1.ご希望の開催日と時間帯、2.お名前、3.ご連絡先

※Nuancerからのお返事を以てご予約完了となります。

※小学生低学年の方は、保護者の方と一緒にご参加ください。

詳しくは、こちら(https://store.tsite.jp/shonan/event/shop/48218-1323200629.html)

イベント概要

第70回 湘南 蚤の市

日程 2025年7月12日(土)、7月13日(日)

時間 10:00~16:00

場所 湘南T-SITE1、2号館間プロムナード他

主催 湘南T-SITE

お問い合わせ先 TEL.0466-31-1515(湘南T-SITE代表)※電話受付時間 10:00~19:00

URL https://store.tsite.jp/shonan/event/t-site/47140-1240120504.html

※小雨決行、荒天中止。2日とも中止の場合も延期はありません。

※出店は都合により変更になる場合がございます。

※事前の予告なく本イベントを中止・延期・縮小する場合がございます。予めご了承ください。

店舗情報

湘南T-SITE

湘南 蔦屋書店とテーマに即した個性豊かなショップがシームレスにつながり、湘南らしいライフスタイルを提案する文化複合施設です。2024年12月に10周年を迎え、今春、「Well-being」をテーマにリニューアルしました。

住所 神奈川県藤沢市辻堂元町6-20-1

電話番号 0466-31-1515

営業時間 1号館・2号館 8:00~21:00、3号館 9:00~21:00

ホームページ https://store.tsite.jp/shonan/

Facebook https://www.facebook.com/shonantsite

Instagram https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/shonan_t_site/

オンラインストア https://shopping.geocities.jp/shonan-tsutayabooks/