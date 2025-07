新スキンケアブランド「B no SOL（ビノソル）」誕生！大人の女性の肌悩みを解決する贅沢な5ステップケア、７月２日正式リリース＆初キャンペーン開催！

株式会社エスオーエルB no SOLは低刺激・濃密保湿を追求

株式会社エスオーエル(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:鈴木成紀)は、40歳前後の女性に向けたスキンケアブランド「B no SOL」を2025年7月2日に発売します。ナノ化ヒアルロン酸、馬由来セレブロシド、天然エモリエントを厳選した5ステップ(クレンジング、化粧水、美容液、乳液、クリーム)で、乾燥、ハリ不足、くすみ、敏感肌の悩みに寄り添い、輝く肌印象をサポートします。

B no SOLは信頼のメイドインジャパン製品ビノソルに込めた思い

「B no SOL(ビノソル)」――

その名に込めた“B”は、「美しさ」そして「Beauty」。“SOL”は、「解決=Solution」、そしてローマ神話の太陽神「Sol」。つまり、美の悩みに光を差し、女性たちをより一層輝かせるための存在です。



年齢を重ねても、美しさは諦めなくていい。むしろ、大人の女性だからこそ持てる“品格ある輝き”を、私たちは応援したいと考えています。



B no SOLは、最先端のナノテクノロジーを活かし、保湿と肌バリアを支えるヒアルロン酸や希少なセラミドなどの美容成分をナノ化。その結果、肌の奥(角質層)まで素早く届き、しっかり潤す処方を実現しました。



忙しい日々の中でも、自分の肌と心に“上質なご褒美”を届けてあげたい。そんなあなたの毎日を、B no SOLがそっと支えます。

B no SOLの5ステップケアの特徴

基剤からナノ化したクレンジングナノモイスチャーWクレンジング ジェルタイプ

2,750円(税込)/120g

天然由来成分でメイクを優しく落とし、うるおいを守りながら透明感ある肌へ。

保湿を支える主要成分:馬由来セレブロシド、加水分解ヒアルロン酸、加水分解コラーゲン、スクワラン、水溶性プロテオグリカン

6つのフリーで低刺激:パラベン、紫外線吸収剤、エタノール、合成着色料、シリコン、鉱物油を不使用

ナノモイスチャー化粧水

3,960円(税込)/150ml

乳酸菌酵母由来のナノ化ヒアルロン酸が角質層に浸透、ふっくらハリ感を。

保湿を支える主要成分:馬由来セレブロシド、加水分解ヒアルロン酸、加水分解コラーゲン、スクワラン、水溶性プロテオグリカン

8つのフリーで低刺激:石油系界面活性剤、合成ポリマー、パラベン、紫外線吸収剤、エタノール、合成着色料、シリコン、鉱物油を不使用

保湿成分をナノ化した高級処方高級保湿成分を濃密にナノモイスチャー美容液

11,000円/30ml

希少な馬由来セレブロシドでバリア機能をサポート、透明感ある肌印象へ。

保湿を支える主要成分:馬由来セレブロシド、加水分解ヒアルロン酸、加水分解コラーゲン、スクワラン、水溶性プロテオグリカン

8つのフリーで低刺激:石油系界面活性剤、合成ポリマー、パラベン、紫外線吸収剤、エタノール、合成着色料、シリコン、鉱物油を不使用

ナノモイスチャー乳液

4,620円(税込)/120ml

水分と油分のバランスを整え、軽やかで輝くなめらか肌をキープ。

保湿を支える主要成分:馬由来セレブロシド、加水分解ヒアルロン酸、加水分解コラーゲン、スクワラン、水溶性プロテオグリカン

7つのフリーで低刺激:石油系界面活性剤、パラベン、紫外線吸収剤、エタノール、合成着色料、シリコン、鉱物油を不使用

ベタつかない軽いテクスチャーうるおいをしっかり閉じ込めるナノモイスチャークリーム

7,700円(税込)/50g

イソステアリン酸水添ヒマシ油のプレミアム密封バリアで、朝までうるおいを。

保湿を支える主要成分:馬由来セレブロシド、加水分解ヒアルロン酸、加水分解コラーゲン、スクワラン、水溶性プロテオグリカン

7つのフリーで低刺激:石油系界面活性剤、パラベン、紫外線吸収剤、エタノール、合成着色料、シリコン、鉱物油を不使用

B no SOLは敏感肌でも安心の低刺激処方

パラベン、シリコン、石油系界面活性剤フリー(※)で、敏感肌にも優しい仕上がりです。「軽いテクスチャーなのにしっかり保湿」「朝起きた時に潤いが持続」とのユーザーの声が、開発陣のこだわりを裏付けます。

トライアルセット発売キャンペーン:贅沢な肌ケアをお手軽体験

新発売を記念して、お試しやすいトライアルセット(ポーチ付き)が今だけ20%off !!(7月15日23時59分まで)。また、一部の商品も10%offポイント還元の対象です。高級処方でうるおう極上のスキンケアを今すぐお試し下さい。

今後の展開

B no SOLは、ECプラットフォーム(楽天、Amazon)の販売を中心に、国内・海外の展示会に出展を予定。国内美容サロンへの展開やメイドインジャパンのプライドを胸に、主に東アジア・東南アジアへの輸出を目指します。

公式SNS

Instagram(@bnosol)を中心に、X、YouTube、TikTokでも最新情報を発信中。

商標登録番号

第6881756号

注記:

※保湿成分により、角質層にうるおいを与え、健やかな肌印象をサポートします。すべての方に刺激が少ないわけではありません。

※クレンジングのみ石油系界面活性剤が含まれます。

※ユーザーの声は個人の感想であり、効果には個人差があります。