¿ÀÄØ´ØÏ¢¥²ー¥à¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò7·î19Æü(ÅÚ)¡¦20Æü(Æü) ½©ÍÕ¸¶UDX¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡KAMITSUBAKI STUDIO¤Ï¡¢2025Ç¯7·î19Æü(ÅÚ)¡¦20Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎUDX AKIHABARA SPACE 4³¬ UDX¥®¥ã¥é¥êー¡¦NEXT1¤Ë¤Æ¡¢Åö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿ÌµÎÁPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKAMITSUBAKI GAME SHOW AKIHABARA UDX ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£KAMITSUBAKI STUDIO¤Î¥²ー¥à¤òÌµÎÁ¤Ç»îÍ·¤Ç¤¤ëPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏKAMITSUBAKI STUDIO½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿TCG¡ØKAMITSUBAKI CARD GAME¡Ê¿ÀÄØTCG¡Ë¡Ù¤äADV¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£REGENERATE¡Ù¡¢VR ADV¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£VIRTUAL REALITY¡Ù¡¢¥ê¥º¥à¥²ー¥à¡Ø¿ÀÄØ»Ô¶¨ÁÕÃæ¡£¡Ù¡¢ADV¡Ø¿ÀÄØÕÜ±à¿·Ê¹Éô¡Ù¡¢ADV¡Ø¥àー¥ó¥ì¥¹¥àー¥ó¡Ù¡¢ADV¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥á¥¤¥É¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Î»îÍ·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÀÄØTCG¤Î¸ø¼°Âç²ñ¡ÖKAMITSUBAKI CHAMPIONSHIP¡×¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤¬½é¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢KAMITSUBAKI STUDIO¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»îÍ·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»îÍ·¤äÂç²ñ»²²Ã¤òÄÌ¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò½¸¤á¤¿Êý¤Ë¡¢TCG¡ØKAMITSUBAKI CARD GAME¡Ù¤Î¥×¥í¥â¥Ñ¥Ã¥¯vol.1¤ò´Þ¤à¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー ¥²¥¹¥È½ÐÅ¸·èÄê¡ª
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢KAMITSUBAKI STUDIO°Ê³°¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë½ÐÅ¸¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ïÌëÉÔÆ°»º¡Ø1999¥È¥³¥è¥Ó¥ë¡Ù¡¢¤ª¤Ë¤É¤é¡ØCodeReactors¡Ù¤ò»îÍ·ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¤Î»îÍ·¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»²²Ã¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー&¥¿¥¤¥È¥ë
¾ïÌëÉÔÆ°»º¡Ø1999¥È¥³¥è¥Ó¥ë¡Ù
¤ª¤Ë¤É¤é¡ØCodeReactors¡Ù
¢£¡ÖKAMITSUBAKI GAME SHOW AKIHABARA UDX¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
²ñ´ü¡¡¡¡¡§2025Ç¯7·î19Æü(ÅÚ) ¡¦20Æü(Æü)
³«ºÅ»þ´Ö¡§7·î19Æü(ÅÚ) 11:00 ～ 17:00¡¢7·î20Æü(Æü) 10:30 ～ 16:00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§UDX AKIHABARA SPACE 4³¬ UDX¥®¥ã¥é¥êー¡¦NEXT1
³«ºÅÆâÍÆ¡§³Æ¼ï¥²ー¥à»îÍ·ÂÎ¸³¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
TCG¡ØKAMITSUBAKI CARD GAME¡Ù¸ø¼°Âç²ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
TCG¡ØKAMITSUBAKI CARD GAME¡Ù¥Õ¥êーÂÐÀï¥¹¥Úー¥¹
»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ
¢¨TCG¡ØKAMITSUBAKI CARD GAME¡Ù¸ø¼°Âç²ñ¤Î»²²Ã¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖKAMITSUBAKI GAME SHOW AKIHABARA UDX¡×²ñ¾ìÊªÈÎ
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï²ñ¾ìÊªÈÎ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£TCG¡ØKAMITSUBAKI CARD GAME¡Ù´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£REGENERATE¡Ù¤Î³Æ¼ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹ØÆþÆÃÅµ
¡ÖKAMITSUBAKI GAME SHOW AKIHABARA UDX¡×¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦ÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ ¡Ä1ÅÀ¡¦¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£REGENERATE¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¤´¹ØÆþ ¡Ä1ÅÀ¢¨7·î20Æü(Æü)¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ï15:00¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖKAMITSUBAKI CARD GAME¡×¥Õ¥êーÂÐÀï¥¹¥Úー¥¹
¡¡¥Ç¥Ã¥¤Î¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ä¥Ð¥È¥ë·Ð¸³¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¼«Í³¤ËÂÐÀï¤Ç¤¤ë¥Õ¥êー¥¹¥Úー¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐÀï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¾ïÃó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÀ¼³Ý¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÂÐÀïÆÃÅµ
¡ÖKAMITSUBAKI GAME SHOW AKIHABARA UDX¡×¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¥Ý¥¤¥ó¥È ¡¡¡Ä1ÅÀ
¢¨¥Ð¥È¥ë½ªÎ»»þ¤Ë¤ªÀ¼³Ý¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¾¡ÇÔ¤òÌä¤ï¤ºÎ¾¼Ô¤Ë1ÅÀ¤º¤ÄÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖKAMITSUBAKI CARD GAME¡×¸ø¼°Âç²ñ
7·î19Æü(ÅÚ)¤ËÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡¢7·î20Æü(Æü)¤Ë·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜÂç²ñ¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï»öÁ°¥¨¥ó¥È¥êー¤ÎÃêÁª¤Ç¤ÎÅöÁª¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥¹¥¤¥¹¥É¥íー·Á¼°¤ÇºÇÂç5²óÀï¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾å°Ì16Ì¾¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Î¾å°Ì16Ì¾¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥¹¥¤¥¹¥É¥íー·Á¼°¤ÇºÇÂç5²óÀï¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¨¥ê¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²²ÃÆÃÅµ
¡¦¡ÖKAMITSUBAKI GAME SHOW AKIHABARA UDX¡×¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¥Ý¥¤¥ó¥È ¡¡¡Ä1ÅÀ
¡¦¥×¥í¥â¥Ñ¥Ã¥¯vol.1
¾¡¤Á¿Ê¤ó¤ÀÊý¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î·ÊÉÊ¤òÄÉ²Ã¤Ç¤ªÅÏ¤·¡¦ÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¾å°Ì16Ì¾ÍÍ¤Î¤ß¡¢¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö³«±é¤ÎËâ½÷¡×1¥Ñ¥Ã¥¯
¡¦·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¾å°Ì2Ì¾ÍÍ¤Î¤ß¡¢12·î³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖKAMITSUBAKI GRAND CHAMPIONSHIP¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥·ー¥É¸¢¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¥·ー¥É¸¢
¢£»îÍ·²ÄÇ½¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï°Ê²¼¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î»îÍ·¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¦SF¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¦¥Æ¥¥¹¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£REGENERATE¡Ù
¡¦SF¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¦VR¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£VIRTUAL REALITY¡Ù
¡¦·¯¤È¿´¤òÁÕ¤Ç¤ë¥ê¥º¥à¥²ー¥à¡Ø¿ÀÄØ»Ô¶¨ÁÕÃæ¡£¡Ù
¡¦ÅÔ»ÔÃµº÷ÕÜ±à¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ø¿ÀÄØÕÜ±à¿·Ê¹Éô¡Ù
¡¦¥Æ¥¥¹¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ø¥àー¥ó¥ì¥¹¥àー¥ó¡Ù
¡¦¥¬ー¥ë¥º¥Èー¥¯¡¦¥Äー¥ê¥ó¥°ADV¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥á¥¤¥É¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù
¢£»îÍ·»²²ÃÆÃÅµ
¡ÖKAMITSUBAKI GAME SHOW AKIHABARA UDX¡×»²²Ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡Ä³Æ1ÅÀ
¢£¥²ー¥à²èÌÌÄó¼¨ÆÃÅµ
¡ÖKAMITSUBAKI GAME SHOW AKIHABARA UDX¡×»²²Ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡Ä³Æ1ÅÀ
¡Ø¿ÀÄØ»Ô¶¨ÁÕÃæ¡£¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø¿ÀÄØÕÜ±à¿·Ê¹Éô¡Ù¤Î°Ê²¼¤Î»ØÄê²èÌÌ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ø¿ÀÄØ»Ô¶¨ÁÕÃæ¡£¡Ù¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë²èÌÌÄó¼¨
¡¦¡Ø¿ÀÄØÕÜ±à¿·Ê¹Éô¡ÙSteam¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿²èÌÌÄó¼¨
¢£¡ÖKAMITSUBAKI GAME SHOW AKIHABARA UDX¡×¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÆÃÅµ
³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ö¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Ú5ÅÀ°Ê¾å¡Û³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈTCG¡ÖKAMITSUBAKI CARD GAME¡×¤Î¥×¥í¥â¥Ñ¥Ã¥¯vol.1¤ò´Þ¤à¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦¡ØKAMITSUBAKI CARD GAME¡Ù¥×¥í¥â¥Ñ¥Ã¥¯vol.1
¡¦¡Ø¿ÀÄØ»Ô¶¨ÁÕÃæ¡£¡Ù¡¢¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£REGENERATE¡Ù¡¢¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£VIRTUAL REALITY¡Ù¡¢¡Ø¿ÀÄØÕÜ±à¿·Ê¹Éô¡Ù¥·ー¥ë¥»¥Ã¥È
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ1¥»¥Ã¥È¤«¤®¤ê¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¹¡£
¢£ÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ä¤²ñ¾ì¥¢¥ó¥±ー¥È
ÅöÆü²ñ¾ì¤ÎQR¥³ー¥É¤«¤é¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤ËÃêÁª¤Ç¸åÆü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤´´õË¾¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¹àÌÜ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤è¤ê¤´´õË¾¤Î·ÊÉÊ¤òÁªÂò¤Î¾å¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦¡Ø¿ÀÄØÕÜ±à¿·Ê¹Éô¡Ù¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡¡Ä5Ì¾
¡¦TCG¡ØKAMITSUBAKI CARD GAME¡Ù¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖºÆÀ¸¤Î²ÖÃ£¡×1BOX¡¡¡Ä1Ì¾
¡¦Meta Quest 3S¡¡¡Ä3Ì¾
¢£KAMITSUBAKI STUDIO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃ£¤È¶¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò»º¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·»þÂå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯·¡¤ä³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈYouTube¤äSNS¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë±¿±ÄÂÎÀ©¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢ºî¶Ê²È¡¢±ÇÁüºî²È¡¢¥¹¥Èー¥êー¥é¥¤¥¿ー¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤ò¡È¶¦ÁÏ¡É¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ö¡¦ºîÉÊ¤ÎÁÏ½Ð¤ä¡¢²»³ÚÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kamitsubaki.jp/¡Ê±¿±Ä ³ô¼°²ñ¼ÒTHINKR¡§https://thinkr.jp/¡Ë