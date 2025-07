空えぐみ先生の「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてランダムブロマイドが販売開始！

株式会社インクルーズ(東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司)は、7月2日(水)より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」のランダムブロマイドが販売開始したことをご報告させていただきます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324066&id=bodyimage1】沖縄に転校したてーるーは、同じクラスの喜屋武さんを好きになった。が、彼女の話す方言がさっぱり理解できない…。そんな彼女の方言を訳してくれる比嘉さんには、いつも助けられてばかりいるのだが…比嘉さんは、実はてーるーに片想い中!?東京とはまったく違う南の島で、ちょっぴり変わった異文化恋愛スタート!!空えぐみ先生の「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」のランダムブロマイドが、日本全国コンビニエンスストアを中心とした約60,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始!コミックス表紙イラストや漫画コマなどを使用した全13種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください!■インクルーズプリント「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」販売方法:ランダム式(全13種)販売価格:写真L判 300円、写真2L判 500円※全て消費税を含む【販売期間】2025/7/2(水)~【詳細はこちら】https://entame.e-printservice.net/content_detail/okitsura■空えぐみ【X】https://x.com/egumisky【書籍情報】沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎるhttps://www.shinchosha.co.jp/book/772296/(C)Egumi Sora /SHINCHOSHA Publishing Co., Ltd.■本リリースに関するお問い合わせ株式会社インクルーズ広報担当 高田 光瑠TEL:03-6447-2157 FAX:03-6447-2158e-mail press_inc@increws.co.jp■株式会社インクルーズ概要社名 株式会社インクルーズHP http://www.increws.co.jp/所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1FTEL:03-6447-2157 FAX:03-6447-2158代表取締役社長 山粼 健司事業内容:コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。

配信元企業:株式会社インクルーズ

