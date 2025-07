資生堂銀座本店「SHISEIDO THE STORE」日本の美意識をテーマとしたサマーキャンペーン「JAPANESE BEAUTY 和×美」を展開

株式会社資生堂

資生堂銀座本店 「SHISEIDO THE STORE」は、2025年7月1日(火)から8月26日(火)、日本の美意識をテーマとしたサマーキャンペーン「JAPANESE BEAUTY 和×美」を展開します。

資生堂は、1872年に日本初の民間洋風調剤薬局として銀座に誕生しました。以降、高機能・高品質な化粧品づくり、細部にこだわるデザイン、そして、本質的な美しさを追求する日本独自の美意識を強みとし、常にイノベーションによる価値創造を続けてきました。今夏、資生堂銀座本店「SHISEIDO THE STORE」では、創業以来150余年の歴史の中で培ってきた資生堂の美意識にもとづき、涼やかな日本の夏をウインドウディスプレイや店内装飾で表現し、日本の美の楽しみ方や資生堂が生み出してきた美の物語をご体感いただきます。

SHISEIDO THE STOREは、企業使命「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(美の力でよりよい世界を)」 のもと、資生堂の知見、技術、ブランド価値を体現したフラッグシップストアとして、新たな感動をお届けいたします。

■夏の風物詩を映し出すウインドウディスプレイ

かざぐるまを用いて「日本の夏の日差し」と「夏の夜空を彩る花火」を表現。楽しい夏のひとコマを左右のウインドウで演出いたします。送風機で15秒ごとに色とりどりの羽を回転させる演出で、道行く人々に一服の涼をお届けします。色とりどりのかざぐるまが、夏の銀座の街を華やかに彩ります。

日本の夏の日差し(ウインドウ向かって左)夏の夜空を彩る花火(ウインドウ向かって右)

■銀座と資生堂の歩みをパネル展示

店内1階から2階へと続く階段踊り場では、資生堂が歩んできた150年という歴史の歩みや、銀座の地から資生堂が生み出してきたビューティーシーンをパネル展示いたします。

■購入特典

期間中、16,500円(税込)以上お買い上げのお客さまに、資生堂を象徴する椿の花をモチーフにしたオリジナルポーチをプレゼントいたします。

さらに、33,000円(税込)以上お買い上げのお客さまに、資生堂を象徴する椿をモチーフにしたオリジナルニットバッグをプレゼントいたします。

※詳しくは店頭スタッフまでおたずねください。

※条件を複数満たす場合は1点のみお選びいただけます。

※プレゼントはなくなり次第終了となります。

■資生堂のウインドウディスプレイ

資生堂の「ウインドウディスプレイ」は、パリの文化や芸術に影響を受けた初代社長・福原信三の着想によって、1914年に資生堂薬局で始まりました。1916年、信三は銀座通りに面した新設のビルの一角に、当時、珍しい3面ガラスのウインドウを設けました。彼は舞台照明の考え方を取り入れ、上下左右から照明を当てられるようにするなど、資生堂の「顔」となるよう、ウインドウディスプレイづくりに情熱を傾けました。以来、時節や新製品のプロモーションごとに変わる資生堂のウインドウディスプレイは、当社の文化のひとつとして、また銀座の「顔」として、街行く人々の目を楽しませています。

■SHISEIDO THE STORE

資生堂銀座本店「SHISEIDO THE STORE」は、銀座を訪れる国内外のお客さまに対し、資生堂が培ってきた美のソリューションを総合的に提案する唯一の施設です。化粧品販売に留まらず、エステティックやヘアメイクアップなどの美容サービスとフォトスタジオでの撮影サービス、個室での美容レッスン、美容セミナー等のコンテンツを用意しています。それぞれの分野の美容のスペシャリストが、さまざまなライフスタイル、オケージョンに寄り添った美容ソリューションを提案し、一人ひとりの最高の美しさを実現します。

住所:〒104-0061 東京都中央区銀座7-8-10

電話番号:03-3571-7735(代表)

営業時間:10:00~20:00

定休日:不定休

ウェブサイト:https://thestore.shiseido.co.jp/?rt_pr=trs83

インスタグラム:@shiseidothestore(https://www.instagram.com/shiseidothestore/)

X:@SHISEIDO_sts(https://twitter.com/SHISEIDO_sts)