【イオン限定のおまけ付きお菓子】「アイカツ！」と「アイカツスターズ！」より、チーズソフトクッキー～Summer Memorial～計４種類を７月１８日（金）新発売
イオンは７月１８日（金）、「イオン」「イオンスタイル」約２２０店舗のおもちゃ売場※１）にて、大人気シリーズ「アイカツ！」と「アイカツスターズ！」のイオン限定の缶バッジ付きのチーズソフトクッキー計４種類を発売します。「イオンスタイルオンライン」では７月１１日（金）午前１０時※２）に予約受付を開始します。
“アニメ”や“ゲーム”は人気のコンテンツであり、子どもから大人まで多くの方々が楽しんでいます。こうしたなかイオンから、幅広い年代に人気の「アイカツ！」「アイカツスターズ！」のイオン限定商品が登場します。
商品はチーズソフトクッキー４個と、缶バッジが1個入っています。缶バッジは６柄からランダムで１柄封入されており、イラストは季節に合わせて、アニメの夏エピソードの場面写を使用した夏仕様です。
これからもイオンは、様々な人気キャラクターやコンテンツの商品を通じて、お客さまの日常を楽しくするお手伝いをしてまいります。
【販売概要】
発売日：２０２５年７月１８日（金）
価格：本体９００円（税込９９０円）
商品数：「アイカツ！」２種類・「アイカツスターズ！」２種類
缶バッジのサイズ：直径約５６ｍｍ
販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」約２２０店舗のおもちゃ売場※１）
ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」
https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400322&psc=5&utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=k_item_202507_1(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400322&psc=5&utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=k_item_202507_1)
予約期間： ７月１１日（金）１０時００分～７月２１日（月・祝）２３時５９分※２）
お届け時期：７月下旬以降順次
【商品一覧】
１.【イオン限定】アイカツ！ チーズソフトクッキー～Summer Memorial～BOX.A
２.【イオン限定】アイカツ！ チーズソフトクッキー～Summer Memorial～BOX.B
３.【イオン限定】アイカツスターズ！ チーズソフトクッキー～Summer Memorial～BOX.A
４.【イオン限定】アイカツスターズ！ チーズソフトクッキー～Summer Memorial～BOX.B
※１：北海道・本州・四国・沖縄の店舗です。店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。
※２：開始時間が多少前後する場合がございます。
以上