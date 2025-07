「ガートナー デジタル・ワークプレース サミット」 8月27日(水)～28日(木)、ウェスティンホテル東京 にて開催

ガートナージャパン株式会社 (本社:東京都港区、以下Gartner) は、来る8月27日(水)~28日(木)、ウェスティンホテル東京にて「ガートナー デジタル・ワークプレース サミット」を開催します。今年のテーマは「デジタル・ワークプレースの未来を描き、従業員の可能性を引き出すのは今」です。IT人材の確保がますます難しくなっている現在、生成AIをはじめとするデジタル・ワークプレース・テクノロジの急速な進化を生かすには、すべての従業員が互いに協力し、自発的に成長することを促す必要があります。これを実現した企業は、業務プロセスを合理化し、コラボレーションを促進し、アイデアを共有し、イノベーションを加速できるでしょう。この基礎となるのが、ワークプレース・プラットフォームの近代化、自由とガバナンスを両立させるテクノロジの導入、そして全従業員のデジタル・スキルの強化です。本コンファレンスでは、コラボレーション、従業員エクスペリエンス、生成AIなど、デジタル・ワークプレースのリーダーが押さえておくべき重要トピックに関する最新トレンドや知見を提供します。2日間にわたる幅広いプログラムを通して、Gartnerエキスパートや業界のリーダー、同じ悩みを抱える地域や業界を超えた他の参加者とつながり、新しいネットワークを築き、共に学び、視野を広げ、探求する、価値あるコンファレンス体験を提供します。主なプログラム:■Gartner基調講演:Gartnerエキスパートによる講演 【オープニング基調講演】(8月27日、9:00~9:45)自律的なテクノロジ導入でデジタル・ワークプレースを進化させるトリ・ポールマン (バイス プレジデント, アナリスト)ジェーソン・ウォン (ディスティングイッシュト バイス プレジデント, アナリスト)【クロージング基調講演】(8月28日、16:55~17:40)未来のデジタル・ワークプレース実現に向けた7つの展望林 宏典 (ディレクター, アナリスト)クリストファー・トルーマン (ディレクター, アナリスト)■ゲスト基調講演:最前線で活躍しているゲストによる講演 宇田川 元一氏:埼玉大学経済経営系大学院 教授「経営における良い勝ちとは何か 構造的無能化を乗り越え、未来を拓く」 (8月27日、10:00~10:45) その他講演者およびタイトルは近日公開予定 (8月28日、16:00~16:45) ■エグゼクティブ・ストーリー:先見的なリーダーが最新トレンドや自社の取り組みを紹介する講演 前山 雄大氏:株式会社NTTドコモ 情報システム部 担当部長「新テクノロジー採用の仕組み:ガバナンスと利便性の両立」(8月27日、15:45~16:15)打川 智子氏:武田薬品工業株式会社 データ・デジタル&テクノロジー部 デジタルアクセラレーション ヘッド「未来に向けたタケダのデジタル人材育成 ~リスキリングによる組織変革~」(8月28日、10:30~11:00)川端 新伍氏:TOPPANホールディングス株式会社 デジタルイノベーション本部 テクニカルセンター スマートテクノロジー部 部長/谷澤 恵一氏:TOPPAN株式会社 デジタルイノベーション本部 エレBUセンター センター長 兼 AI推進プロジェクトリーダー「『AIがいる会社』」を目指したTOPPANの取り組み、これまでとこれから。」(8月28日、13:00~13:30) ■その他国内外のGartnerのエキスパートによる専門領域のセッション、最先端のソリューション・プロバイダーによるセッションのほか、Ask the Expert、ワークショップ、ラウンドテーブルなどの双方向型セッション、エキスパートとのOne-on-Oneミーティング、展示会エリアでの最新のソリューションのご案内など多岐にわたるセッションを予定しています。最新のセッションについては https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/digital-workplace-japan/sessions よりご覧いただけます。本コンファレンス参加対象者: デジタル・ワークプレースの責任者およびリーダー 情報システム部門、DX推進部門のリーダー CIO、経営企画・人事・総務部門 I&Oの責任者およびリーダー アプリケーション・リーダーおよびアーキテクト 「ガートナー デジタル・ワークプレース サミット」概要: 日時:2025年8月27日(水)~28日(木) 会場:ウェスティンホテル東京 (東京都目黒区三田1-4-1)JR各線 恵比寿駅から「恵比寿スカイウォーク」で徒歩約7分東京メトロ日比谷線恵比寿駅から「恵比寿スカイウォーク」で徒歩約10分首都高速2号目黒線 天現寺出入口からタクシー/車で約5分 参加登録:事前登録制 (有料)。オンライン、Emailのいずれかの方法でお申し込みいただけます。詳細は https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/digital-workplace-japan/register よりご確認ください。 価格 (1名あたり):早期割引価格 (8月1日まで):177,100円 (税抜価格 161,000円)通常価格 (8月2日以降):194,700円 (税抜価格 177,000円)官公庁・公社・団体向け:163,900円 (税抜価格 149,000円)※政府及び独立行政法人とその関係機関、地方公共団体の行政機関、公的機関などが対象となります※複数名で参加される場合はグループ参加割引を適用いただけます。詳細はこちらよりご確認ください。本コンファレンスWebサイト:https://www.gartner.com/jp/jdw 本コンファレンスに関するお問い合わせ先:ガートナージャパン株式会社 コンファレンス登録事務局Email: Japan.Conferences@gartner.comTEL:03-4540-5660 *受付時間:10:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く) 本コンファレンスのニュースと最新情報は、X、Facebook、LinkedInでもご覧いただけます (#GartnerDW)。X: https://x.com/Gartner_jpFacebook: https://www.facebook.com/GartnerJapan/LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/gartner-japanGartnerについてGartner, Inc. (NYSE: IT) は、お客様のミッション・クリティカルな課題について、より優れた意思決定と大きな成果へと導く実行可能かつ客観的な知見を提供します。詳細については下記Webサイトでご覧いただけます。gartner.comgartner.co.jp (ガートナージャパン)