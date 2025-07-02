『学研の図鑑LIVE』とのコラボパッケージで「明治 うずまきソフト」「明治 角10棒アイスソーダ」「明治 えびグラタン」「明治 えびドリア」が登場！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）発行の『学研の図鑑LIVE』が、株式会社 明治（代表取締役社長：八尾文二郎）のロングセラーアイス「明治 うずまきソフト」「明治 角10棒アイスソーダ」、ロングセラー冷凍食品の「明治 えびグラタン」「明治 えびドリア」とコラボレーション。2025年7月中旬より順次販売を開始いたします。

▲左：「明治 うずまきソフト」（70ml×3種×各2個）／希望小売価格：453円（税込）、右：「明治 角10棒アイスソーダ」（45ml×10本）／希望小売価格：453円（税込）▲左：「明治 えびグラタン2個入」（400g）、右：「同3個入」（600g）／希望小売価格：オープンプライス▲左：「明治 えびドリア2個入」（360g）、右：「同3個入」（540g）／希望小売価格：オープンプライス

『学研の図鑑LIVE』と明治のロングセラーアイス「明治 うずまきソフト」「明治 角10棒アイスソーダ」、冷凍食品「明治 えびグラタン」「明治 えびドリア」にて限定パッケージとしての展開がスタートします。

アイスは各商品3種類のデザイン、冷凍食品は各商品2種類のデザインで展開され、クイズやAR（アイスのみ）が楽しめて、生き物の知識も学べるパッケージです。

◆うずまきソフト

◆角10棒アイスソーダ

◆えびドリア（2個入り、3個入り）

◆えびグラタン（2個入り、3個入り）

■パッケージにはクイズを掲載！

アイス・冷凍食品のパッケージには、動物や恐竜にまつわるクイズが14種類掲載されています。クイズにチャレンジして、ものしり博士になろう！

■アイスのパッケージにはARの3DCGを搭載！

アイスのパッケージには、パッケージデザイン上にあるAR※マークを読み取ると、スマホ画面に動物や 恐竜が3DCGで出現します。

※Augmented Reality（拡張現実）

■『学研の図鑑LIVE』とは

図鑑体験を、あたらしく。

ハイクオリティな写真や最新の情報はもちろん、楽しい映像が収録されたDVD付き。スマートフォンで動画や3DCGが見られる最新図鑑です。

7月10日には『学研の図鑑LIVE 宇宙 新版(https://hon.gakken.jp/book/1020584700)』が発売決定！

▶学研の図鑑LIVE 公式HP：https://zukan.gakken.jp/live/

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開