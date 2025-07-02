京都で現役記者に会える！ 京都新聞など地方4紙が就活生向けセミナー【事前申し込み不要・無料】
株式会社京都新聞社
京都新聞社、神戸新聞社（兵庫）、山陽新聞社（岡山）、中国新聞社（広島）の４新聞社が、地方紙の魅力や働きがいを各社ごとに紹介する「地方４紙 新聞業界セミナーin 京都」を、７月２１日（月・祝）に京都市内で開催します。
２０２７年３月卒業予定者はもとより、既卒者やＵ・Ｉターン希望者の来場も大歓迎です。
事前申し込み不要、入退場自由、参加費無料。ノースーツで気軽に参加いただけます。現役記者のトークも予定しています。是非ご来場ください。
◆日時
２０２５年７月２１日（月・祝） １３時３０分～１６時３０分（１３時００分開場）
◆内容（予定）
１３時３０分～ 現役記者のトーク（講演形式）
１４時３０分～ 各社の特徴や業務の紹介・質疑応答（ブース形式）
◆出展・主催企業
京都新聞社・京都新聞ＣＯＭ、神戸新聞社、山陽新聞社、中国新聞社
◆会場
京都新聞文化ホール（京都市中京区烏丸通夷川上ル 京都新聞社７階）
※京都市営地下鉄丸太町駅 南改札７番出口を出てすぐの入り口から、エレベーターで７階にお越しください。
◆問い合わせ先
京都新聞社人事部 ＴＥＬ ０７５（２４１）５８３３
京都新聞ＣＯＭ経営管理部 ＴＥＬ ０７５（２５５）９７９７
京都新聞グループの採用サイトはこちら(https://www.kyoto-np.co.jp/list/recruit)