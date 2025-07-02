auとUQ mobile、ピッコマWEBの月額390円コースを提供開始、店頭加入でPontaポイント還元キャンペーンも
KDDI株式会社
詳細を見る :
https://www.au.com/entertainment/piccoma/
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97141/table/120_2_5a96829db37369087320482b6121f1e7.jpg?v=202507021057 ]
KDDIは2025年7月2日から、月々420円相当のピッコマポイントがついてくる「ピッコマWEB 月額390円コース」の提供を開始します。2023年6月から月額700円コース（800円相当のポイント付き）として提供しているau/UQ mobile専用コースに新たな選択肢が加わります。
提供開始を記念し、2025年8月31日までの店頭加入で、Pontaポイント還元をするキャンペーンを実施します。
「ピッコマ」は、人気マンガや映像化原作など、16万作品以上の豊富なラインアップが毎日更新される電子マンガ・ノベルサービスです。フルカラー・縦スクロール形式の「SMARTOON」や、23時間待つと1話が無料で読める「待てば\0」など、多様な楽しみ方が可能です。月額コースでついてくるピッコマポイント(1ポイント1円相当)は、「ピッコマ」のウェブサービス「ピッコマWEB」で電子マンガなどを購入する際に利用できます。
■店頭加入でPontaポイント還元キャンペーン[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97141/table/120_1_dc5927c483a8483ec38c4ce4dccce7e0.jpg?v=202507021057 ]
新しい月額コースおよびキャンペーンの詳細は以下ページをご参照ください。
https://www.au.com/entertainment/piccoma/
詳細を見る :
https://www.au.com/entertainment/piccoma/
（参考）ピッコマWEB 月額コース
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97141/table/120_2_5a96829db37369087320482b6121f1e7.jpg?v=202507021057 ]