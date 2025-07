【ベスコス受賞※1のTHERATISから新ライン登場】「THERATIS TERA Night Control（セラティス テラ ナイト コントロール）」 2025年7月23日(水)より新発売

株式会社ヴィークレア

株式会社ヴィークレア(本社:東京都港区、代表取締役社長:岸野洋之)は、高機能ナイトケアブランド『THERATIS』 より、プレミアムシリーズとして2ライン目となる『THERATIS TERA Premium EX Night Control(セラティス テラ プレミアム EX ナイト コントロール)』を7月11日(金)より順次ロフト・プラザ先行発売を開始し、7月23日(水)より全国のドラッグストアにて発売いたします。

「プレミアム EX ナイト コントロール」は、 製品の90%以上が美容液成分で構成※5されており、夜寝ている間に1兆個※2のNMNヒアルロン酸*1が髪に浸透し、10種※6のうねりの原因やうねりによる髪悩みなどへ全方位的にアプローチする新プレミアムシリーズです。

また、ブランド初のアイテム「ヘアミルク」と、ジャー容器タイプのヘアマスク「ナイト カプセルヘアマスク」も登場いたします。

■開発背景

「セラティス テラ プレミアム EX ナイト コントロール」は、エイジングケア※7効果が期待できるとされている次世代成分NMN*2に着目。年齢を重ねた方や美容感度の高い方々にもご満足いただけるような処方設計にこだわり商品開発をいたしました。

セラティスならではの「90%以上美容液成分配合※5の処方」と「石油系洗浄成分ゼロ&無添加・フリー処方※8」はそのままに、ハリコシを与えながら水分バランスを整え、寝ている間に10種※6のうねりのお悩みに全方位からアプローチいたします。毛先までまとまりのある超しっとり※9髪へと導きます。

※1 @cosmeベストコスメ2023 シャンプーコンディショナー部門 第3位 THERATISナイトリペア シャンプー/ヘアトリートメント ※2 製品に配合しているリポソーム成分(*1)の数量(シャンプー、ヘアトリートメント、ヘアマスク、ヘアミルクに配合) ※3 当社既存品比(THERATIS Night Repair比) ※4 髪の質感(しっとり感、つややかさ)を整えること ※5 基剤を除く、水を含む ※6 水分バランスケア、摩擦ダメージケア、毛髪コート、パサつきケア、熱ダメージケア、湿気ダメージケア、空洞化ケア(補修による)、毛髪構造安定(傷んだ髪を補修すること)、紫外線ダメージケア、頭皮ケア ※7 年齢に応じた保湿ケア ※8 石油系界面活性剤・サルフェート(ラウレス硫酸Na等)・パラベン・動物実験(製品として) ※9 当社既存品内(THERATISシリーズ内)

*1 ニコチンアミドモノヌクレオチド(保湿)と加水分解ヒアルロン酸(保湿)をリポソーム化したもの *2 ニコチンアミドモノヌクレオチド(保湿)

■「ナイト コントロール シリーズ」4つのポイント

1:1兆個※2のNMNヒアルロン酸*1配合

エイジングケア※7で高い注目を集めているNMN*2と髪にうるおいを与えるヒアルロン酸*3をリポソーム化して1兆個※2配合。ハリコシを与えながら水分バランスを整え、うねりをケアします。

2:10種の全方位うねりケアでうねり抑制力18%UP ※10

10種のうねりの原因や、うねりにまつわる髪のお悩みに着目して全方位的にアプローチします。

※2 製品に配合しているリポソーム成分(*1)の数量(シャンプー、ヘアトリートメント、ヘアマスク、ヘアミルクに配合) ※4 髪の質感(しっとり感、つややかさ)を整えること ※7 年齢に応じた保湿ケア ※10 当社既存品比(シャンプー、ヘアトリートメント:THERATIS Moonlightシリーズ比(シリーズ使い)、ヘアミルク:&H ヘアミルクCC比、ヘアオイル:セラティスMヘアオイル比)、髪質などにより個人差があります ※11 補修による ※12 傷んだ髪を補修すること

*1 ニコチンアミドモノヌクレオチド(保湿)と加水分解ヒアルロン酸(保湿)をリポソーム化したもの *2 ニコチンアミドモノヌクレオチド(保湿) *3 加水分解ヒアルロン酸(保湿) *4 セラミドAP、グルコノラクトン、ポリクオタニウム-51、ソルビトール、γ-ドコサラクトン、加水分解水添デンプン、加水分解エンドウタンパク、スフィンゴ糖脂質、ビフィズス菌培養溶解質、ブッチャーブルーム根エキス(全て保湿)

3:ナイト プレミアム ティー アロマの香り

寝る前にハーブティーでリラックスしたひとときを過ごすことから着想を得た、ティーアロマの香りです。ジャスミンティーアロマやラベンダーティーアロマなど、アイテム毎に異なる香りを使用しております。バスタイムからベッドタイムまで上質でリラックスできる香りに包み込まれ、心地よい眠りをサポートします。

4:90%以上美容液成分配合※5石油系洗浄成分ゼロ&無添加・Free <ブランド内共通>

製品の90%以上が美容液成分で構成※5されています。

石油系の洗浄成分を使用せず、厳選したヒアルロン酸複合洗浄成分*6を配合し、保湿しながら髪を洗い上げます。

※5 基剤を除く、水を含む ※13 当社既存品比(THERATISシリーズのヘアパック比) ※14 製品として

*5 香気・保湿 *6 ヒアルロン酸Na(保湿)、ラウロイルメチルアラニンNa *7 セラミドAP(保湿) *8 ポリクオタニウム-51(保護) *9 ビフィズス菌培養溶解質(保湿) *10 加水分解水添デンプン(保湿) *11 加水分解エンドウタンパク(保湿)

■ PICK UP ITEMS

1.ナイト カプセル ヘアマスク【夜の60秒スペシャルケア】2.ヘアミルク【うるおいを届けて浸透補修】

※13 当社既存品比(THERATISシリーズのヘアパック比) ※15 香りによる

*12 ヒアルロン酸Na(保湿)をカプセル化したもの *13 ヒアルロン酸Na(保湿) *14 ヒアルロン酸(保湿)と水(保湿)をリポソーム化したもの *15 加水分解シルク *16 グリコール酸(補修)

■「セラティス テラ ナイト コントロール」製品概要

・セラティス テラ プレミアム EX ナイト コントロール シャンプー 435mL

1,500円(税抜) /1,650円(税込)

・セラティス テラ プレミアム EX ナイト コントロール ヘアトリートメント 435g

1,500円(税抜) /1,650円(税込)

・セラティス テラ ナイト カプセル ヘアマスク 150g

1,200円(税抜) /1,320円(税込)

・セラティス テラ ナイト コントロール ヘアミルク 180g

1,500円(税抜) /1,650円(税込)

・セラティス テラ ナイト コントロール ヘアオイル 100mL

1,500円(税抜) /1,650円(税込)

■セラティスについて

ナイトタイムを有意義で贅沢な時間に。夜を味方につける夜活美容をコンセプトに、製品に美容液成分を90%以上贅沢に配合※5 。

さらに、小さくナノ化した美容液成分*17を採用することで、髪の奥深くまで浸透し、きらめく美髪へ導く高機能ナイトケアブランドです。

2021年9月に「寝ぐせ・ダメージケア」に特化した『セラティス ナイトリペア』、2023年10月に「地肌・うねりケア」に特化した『セラティス ムーンライト スリーク』、2024年9月に枝毛やパサつきなど毛髪全般の悩みにアプローチするプレミアムライン『セラティス テラ プレミアム EX ナイト モイスト』を発売いたしました。そして2025年7月に全方位うねりケアを提案する『セラティス テラ プレミアム EX ナイト コントロール』を発売いたします。

■会社概要

株式会社ヴィークレアは、自由な発想で美をクリエーションする化粧品メーカーです。2016年に創業し、2018年に髪の水分量14%に着目したハチミツ美容ヘアケアブランド「&honey(アンドハニー)」を発売。また、2021年にはナイトケアブランドの「THERATIS(セラティス)」を発売し、ベストコスメ等を多数受賞※16しています。2025年3月には「タイパ美容」に着目した「&PAIR(アンドペア)」、

2025年4月にはオールインワンクリームシャンプー「&Cream(アンドクリーム)」を展開しております。

※5 基剤を除く、水を含む ※9 当社既存品内(THERATISシリーズ内) ※16 2024年12月末時点(2019~2024年12月末)

*17 加水分解ケラチン(羊毛)、セラミドNG、加水分解乳タンパク(全て補修)(THERATIS Night Repairシリーズに配合)、加水分解コラーゲン(保湿)(THERATIS TERA Premium EX Night Moistシリーズに配合)、加水分解水添デンプン(保湿)(THERATIS TERA Premium EX Night Controlシリーズに配合)、セラミドNP、セラミドAP(全て補修)(THERATIS Night Repairシリーズ、THERATIS TERA Premium EX Night Control シリーズに配合)