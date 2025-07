株式会社100が登壇、営業の未来を支える“Smart CRM”──AI時代のHubSpotの進化をSalesZine Day 2025で紹介

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援を通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下「100」)は、2025年7月24日(木)に開催される「SalesZine Day 2025 Summer」に登壇いたします。

営業の力を引き出す、AIとデータ活用の実践知が集まるカンファレンス

SalesZine Day に申し込む :https://event.shoeisha.jp/slzday/20250724

SalesZine Day 2025 Summerは、営業現場でAIやデータ活用が広がるなか、営業活動の効率化、営業スキルの標準化・育成、そして属人性からの脱却といったテーマに取り組む企業の実践を紹介するカンファレンスです。

「営業のAI活用は何から始めるべきか」「どうすれば現場に浸透するのか」「データをどう成果に変えるのか」といったリアルな問いに対し、現場の知見を持つ登壇者が、試行錯誤と成果のプロセスを共有します。営業担当者が本来の力を発揮できる組織づくりのヒントを、来場者が自社に持ち帰れる一日となることを目指しています。

登壇セッション紹介:AIとCRMの融合が営業をどう変えるのか

営業活動において、CRMはもはや「記録するためのツール」ではなく、「行動を導くプラットフォーム」へと進化しています。AIとCRMの融合により、営業担当者の意思決定を支援し、組織全体で顧客理解を深める基盤が整いつつあります。

株式会社100は、HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援を通じて、営業部門の変革と顧客接点の再設計に取り組んできました。本セッションでは、現場への定着支援を重ねてきた立場から、AI時代におけるCRMの役割と、営業にもたらす変化について、HubSpotの最新動向とともにお伝えします。

2025年6月には、HubSpotによるChatGPTとの公式連携機能がリリースされ、さらにAIエージェントがHubSpotデータにアクセス・操作できるMCP(Model Context Protocol)サーバーもベータ提供が開始されました。こうした技術の進化により、CRMは「受け身の記録管理」から「営業を動かす中核のプラットフォーム」へと変わりつつあります。

属人的な営業からの脱却、顧客体験の質向上、組織全体での営業支援──そうした視点から、CRM活用の現在地とこれからを戦略的かつ実践的に読み解くセッションです。

登壇タイトル: HubSpot CRM戦略:AI時代のSmart CRMへ

登壇時間:2025年7月24日(木)13:55~14:25(B-2)

登壇者紹介

株式会社100(ハンドレッド) 代表取締役

田村 慶(たむら けい)

2005年にWeb制作会社24-7(現DXディライト)を設立後、12年からHubSpotパートナー事業を開始。2018年にラバブルマーケティンググループに全株譲渡し、代表を退任。同年、株式会社100を創業。2019年からはHubSpot CRMを活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)支援を展開。2023年にアジア初のHubSpot Elite パートナーに認定され、HubSpotユーザーグループ『JAPAN HUG』の代表として、コミュニティ活性化に従事。

イベント概要

イベント名: SalesZine Day 2025 Summer

開催日時:2025年7月24日(木)10:00~17:00

会場:コモレ四谷 タワーコンファレンス(東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷 四谷タワー3階)

主催:株式会社翔泳社 SalesZine編集部

参加費:無料(抽選制)

申し込みページ:https://event.shoeisha.jp/slzday/20250724

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入・活用支援、HubSpotトレーニング、AI活用支援、HubSpotを活用したマーケティング・営業・サポート業務のDX支援、RevOps体制構築支援、営業・マーケティングコンテンツ制作、ウェブサイト構築、CRM開発、システム連携

株式会社100は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全製品(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Operations Hub)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本